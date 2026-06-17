Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /8th Pay Commission: ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ఒకేసారి రెండు సంవత్సరాల జీతం.. ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన రూల్ ఇదే!

8th Pay Commission: ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ఒకేసారి రెండు సంవత్సరాల జీతం.. ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన రూల్ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:35 PM IST

8th Pay Commission:8వ వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 20 నుంచి 24 నెలల జీత బకాయిలు ఒకేసారి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే భారీ మొత్తం ఖాతాలో జమ కావడంతో పన్ను భారం కూడా పెరగవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితిలో సెక్షన్ 89(1) కింద పన్ను ఉపశమనం పొందాలంటే ఫారం 10Eను తప్పనిసరిగా సమర్పించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Form 10E1/6

8వ వేతన సంఘం

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం అమలుపై కీలక చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ కమిషన్ అమలులోకి వస్తే ఉద్యోగుల జీతాలు పెరగడమే కాకుండా, గత నెలల బకాయిలు కూడా భారీ మొత్తంలో అందే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.  

24 Months Salary2/6

ఉద్యోగుల బకాయిలు

8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు పూర్తిగా అమలు కావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. జనవరి 2026 నుంచి అమలు కావాల్సిన కొత్త వేతన విధానం ఆలస్యమైతే, ఉద్యోగులకు 20 నుంచి 24 నెలల వరకు జీతాల బకాయిలు ఒకేసారి చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో భారీ మొత్తం జమ కావచ్చు.  

Salary Arrears3/6

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

అయితే ఈ సంతోషకరమైన వార్తతో పాటు ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. బకాయిల రూపంలో పెద్ద మొత్తం ఒకేసారి రావడం వల్ల ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం ఆదాయం పెరిగిపోతుంది. ఫలితంగా కొంతమంది ఉద్యోగులు ఎక్కువ పన్ను శ్లాబ్‌లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. దీంతో అదనపు ఆదాయపు పన్ను చెల్లించాల్సి రావచ్చు.  

Central Government Employees4/6

జీతాల పెంపు

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులకు ఉపశమనం కల్పించేందుకు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలో ప్రత్యేక నిబంధన ఉంది. అదే సెక్షన్ 89(1). ఈ నిబంధన ద్వారా బకాయిల కారణంగా పెరిగిన పన్ను భారాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు. బకాయిలు ఏ ఏ సంవత్సరాలకు సంబంధించినవో వాటి ఆధారంగా పన్నును తిరిగి లెక్కించి ఉపశమనం అందిస్తారు.  

8th Pay Commission Arrears5/6

24 నెలల జీతం

అయితే ఈ ప్రయోజనం పొందాలంటే ఉద్యోగులు ఒక ముఖ్యమైన పని తప్పనిసరిగా చేయాలి. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేసే ముందు ఫారం 10Eను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాలి. ఈ ఫారంలో బకాయిలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఫారం 10E సమర్పించకుండా సెక్షన్ 89(1) కింద పన్ను ఉపశమనం కోరితే ఆదాయపు పన్ను శాఖ దానిని అంగీకరించదు.  

8th Pay Commission6/6

అరియర్స్

అందువల్ల 8వ వేతన సంఘం కింద బకాయిలు పొందే అవకాశం ఉన్న ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ముందుగానే పన్ను ప్రణాళికపై అవగాహన పెంచుకోవడం మంచిది. సరైన విధంగా చర్యలు తీసుకుంటే భారీ బకాయిల ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

TAGS:
8th Pay Commission
8th pay commission arrears
Central Government Employees
Salary Arrears
24 Months Salary
Form 10E

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nalgonda News: నల్గగొండలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దహనం.. నిందితులు వీళ్లే..!
Nalgonda25 min ago
2
Cobra Video28 min ago
3
Indiramma Indlu32 min ago
4
Cobra Vs Cat40 min ago
5
Boat Earbuds53 min ago