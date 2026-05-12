8th pay commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఆ మూడు విభాగాల్లో జీతాలపై కీలక నిర్ణయం ఇదే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 12, 2026, 03:43 PM IST|Updated: May 12, 2026, 03:43 PM IST

8th pay commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ పే కమిషన్‌పై ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సుల్లో భారీ మార్పులు రావచ్చని ఉద్యోగి సంఘాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పలు ఉద్యోగి సంఘాలు తమ డిమాండ్లను 8వ పే కమిషన్ ముందు ఉంచుతున్నాయి.

ఇటీవల మూడు ప్రధాన ఉద్యోగి సంఘాలు తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పించాయి. నేషనల్ కౌన్సిల్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (NCJCM), మహారాష్ట్ర ఓల్డ్ పెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్, ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIDEF) కీలక డిమాండ్లు చేశాయి. ఈ ప్రతిపాదనలు ఉద్యోగుల్లో భారీ ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి. ఉద్యోగి సంఘాల ప్రధాన డిమాండ్ కనీస బేసిక్ జీతం పెంపు. ప్రస్తుతం రూ.18,000గా ఉన్న కనీస బేసిక్ పేను రూ.65,000 నుంచి రూ.69,000 వరకు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఇది అమలైతే ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఇక ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో కూడా పెద్ద డిమాండ్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కంటే ఎక్కువగా 3.8 నుంచి 3.833 వరకు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే ఉద్యోగుల మొత్తం జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లను కూడా పెంచాలని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 3 శాతం ఉన్న ఇంక్రిమెంట్‌ను 5 నుంచి 6 శాతం వరకు పెంచాలని కోరుతున్నారు. దీంతో ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరం మంచి జీత పెంపు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.

పెన్షన్ విషయంలో కూడా కీలక మార్పులు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాత పెన్షన్ విధానం (OPS) మళ్లీ తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొత్త జీతాల ప్రకారం పెన్షన్లు కూడా పెంచాలని సూచిస్తున్నారు. కుటుంబ పెన్షన్ విషయంలో కూడా మార్పులు కోరుతున్నారు.

హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA), ట్రావెల్ అలవెన్స్ (TA) కూడా భారీగా పెంచాలని ఉద్యోగి సంఘాలు కోరుతున్నాయి. రక్షణ శాఖ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక రిస్క్ అలవెన్స్ ఇవ్వాలని కూడా ప్రతిపాదించారు.

ఇక ఉద్యోగుల పదోన్నతుల వ్యవస్థను సులభతరం చేయాలని, పే లెవల్స్‌ను సరళీకరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగుల పనితీరు, నైపుణ్యాల ఆధారంగా జీతాలు నిర్ణయించే విధానం తీసుకురావాలని కూడా కొన్ని సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 8వ పే కమిషన్ వివిధ ఉద్యోగి సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ చర్చల ఆధారంగా తుది సిఫార్సులు రూపొందించనుంది. 2027 మధ్య నాటికి కమిషన్ తన నివేదిక సమర్పించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ పే కమిషన్ అమలైతే లక్షలాది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు భారీగా లాభపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

