8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?

8th pay commission update
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త వినిపిస్తోంది. రాబోయే 8వ వేతన సంఘం విషయంలో మంచి సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న డీఏ..గణాంకాలు దీనికి బలమైన ఆధారంగా నిలుస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం కేంద్ర ఉద్యోగులకు డీఏ 60 శాతం దాటింది. లేబర్ బ్యూరో విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం 2025 డిసెంబర్ నాటికి.. CPI-IW సూచీ 148.2కి చేరింది. దీనివల్ల 2026 జనవరి నుంచి జూన్ వరకు మరో 2 శాతం డీఏ పెరుగుతుంది. మొత్తం కలిపితే డీఏ సుమారు 60 శాతం వరకు వచ్చింది.
వేతన సంఘాల్లో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటంటే, ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనాన్ని ఎంత గుణకం చేస్తే కొత్త వేతనం వస్తుందన్నది. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం 100 ఉంటే, డీఏ 60 శాతం కలిపితే అది 160 అవుతుంది. అంటే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కనీసం 1.60 ఉండాల్సి వస్తుంది. అందుకే 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.60 కంటే తక్కువగా ఉండదని అంచనా.
అయితే ఇది కనీస స్థాయి మాత్రమే. ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కరోనా కాలంలో మూడు విడతల డీఏ పెంపును ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. అవి ఇప్పటివరకు తిరిగి ఇవ్వలేదు. ఆ డీఏ ఇచ్చి ఉంటే, ప్రస్తుతం డీఏ స్థాయి మరింత ఎక్కువగా ఉండేది. ఈ విషయం ఆధారంగా ఉద్యోగ సంఘాలు ఎక్కువ.. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కోరుతున్నాయి.
ఇంకా ఒక విషయం ఏమిటంటే, 8వ వేతన సంఘం 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందనే అంచనా ఉన్నా, దాని నివేదిక అమలు కావడానికి సాధారణంగా రెండేళ్ల వరకు సమయం పడుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే డీఏ కూడా 80 నుంచి 90 శాతం వరకు చేరే అవకాశం ఉంది. అలా అయితే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.8 లేదా 1.9 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే ప్రాథమిక వేతనం మాత్రమే కాదు, పెన్షన్, హెచ్ఆర్ఏ, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ వంటి ఇతర భత్యాలపై కూడా ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ అంశాన్ని చాలా ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా జీవన వ్యయం పెరిగిన దృష్ట్యా న్యాయమైన వేతన సవరణ కావాలని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే.. 8వ వేతన సంఘం కేంద్ర ఉద్యోగులకు మంచి లాభాలు తీసుకువచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.