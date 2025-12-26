English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!

8th Pay Commission DA DR Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 2026 నూతన సంవత్సరం కానుకగా 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) రూపంలో భారీ లాటరీ తగలనుంది. వేతనాలు, కరువు భత్యం (DA), పెన్షన్ల పెంపుపై ప్రభుత్వం కసరత్తును వేగవంతం చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన తాజా అప్‌డేట్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొత్త వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, కమిటీ సభ్యుల పేర్లను అధికారికంగా ప్రకటించింది. కమిటీ తన నివేదికను సిద్ధం చేయడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా సిఫార్సులను 2027 చివరలో లేదా 2028 ప్రారంభంలో అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.

అయితే, ఈ కొత్త జీతాల పెంపు మాత్రం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. అంటే, పెరిగిన జీతాలను అప్పటి నుండి లెక్కగట్టి బకాయిల రూపంలో చెల్లిస్తారు. మరోవైపు పెన్షన్ వ్యవస్థపై వస్తున్న పుకార్లకు ప్రభుత్వం స్వస్తి పలికింది.

పెన్షనర్ల డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR) లేదా భవిష్యత్తులో కోతలు ఉండవచ్చనే ఆందోళనలను ప్రభుత్వం కొట్టిపారేసింది. పెన్షన్ వ్యవస్థ సురక్షితంగా కొనసాగుతుందని హామీ ఇచ్చింది.

నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేసింది. ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత విత్‌డ్రా చేసుకునే పరిమితిని రూ. 5 లక్షల నుండి రూ. 8 లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

2025 సంవత్సరం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంస్కరణల సంవత్సరంగా నిలిచింది. పారదర్శకతను పెంచేందుకు అనేక విధులను డిజిటలైజ్ చేశారు. సెలవులు, బదిలీలు, పెన్షన్ వివరాలు, ఫిర్యాదుల నిర్వహణను పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోకి తీసుకువచ్చారు. ఫిజికల్ ఫైళ్ల అవసరం లేకుండా సర్వీస్ నియమాలను సరళీకరించడం ద్వారా ఉద్యోగులకు పని భారం తగ్గింది.

8వ వేతన సంఘం అమలు ద్వారా కనీస వేతనం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌లో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుందని అంచనా. ఇది కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరిచే ఒక 'జాక్‌పాట్' లాంటి నిర్ణయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

