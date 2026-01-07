8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..జీతం పెంపుపై కీలక ప్రకటన..60 శాతం పెరగనున్న డీఏ!

8th Pay Commission DA Hike: పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే కరవు భత్యాన్ని (DA/DR) మరోసారి పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. ఈసారి డీఏ 2 శాతం పెరిగి, మొత్తం 60 శాతానికి చేరుకోనుంది.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే కరవు భత్యాన్ని (DA/DR) మరోసారి పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. ఈసారి డీఏ 2 శాతం పెరిగి, మొత్తం 60 శాతానికి చేరుకోనుంది. ఈ పెరుగుదల ఊహాగానాల ఆధారంగా కాకుండా, లేబర్ బ్యూరో విడుదల చేసిన AICPI-IW (ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్) డేటా ఆధారంగా ఖరారైంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు 58 శాతం డీఏ పొందుతున్నారు.
నవంబర్ 2025 నాటికి సూచీ 148.2 పాయింట్లకు చేరుకుంది. దీని ప్రకారం లెక్కగడితే డీఏ 59.93 శాతం వద్ద నిలిచింది. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం దశాంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోరు కాబట్టి, దీనిని రౌండ్ ఫిగర్ చేసి 60 శాతంగా ప్రకటిస్తారు.
ఈసారి డీఏ పెంపు చాలా కీలకం. ఎందుకంటే జనవరి 1, 2026 నుండి 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త వేతన సంఘం అమలు చేసినప్పుడు, అప్పటివరకు ఉన్న డీఏ (60 శాతం) ప్రాథమిక వేతనంలో కలిసిపోతుంది. ఆ తర్వాత డీఏ గణన మళ్ళీ సున్నా (0%) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 60 శాతం సంఖ్యే భవిష్యత్తులో కొత్త ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుండే అమలులోకి వస్తుంది. అధికారిక నోటిఫికేషన్ సాధారణంగా మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలలో వెలువడుతుంది. జనవరి నుండి ప్రకటన వచ్చే వరకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ప్రభుత్వం బకాయిల రూపంలో ఉద్యోగుల ఖాతాలో జమ చేస్తుంది.
లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఈ 2 శాతం పెంపు ఆర్థికంగా గొప్ప ఊరటను ఇవ్వనుంది. ముఖ్యంగా 8వ వేతన సంఘం చర్చల మధ్య ఈ పెంపు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.