  • 8th Pay Commission DA Hike: బడ్జెట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు శుభవార్త..భారీగా పెరిగిన డీఏ (DA)..ఆ రోజు నుంచే అమలు!

8th Pay Commission DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు తీపి కబురు అందనుంది. 2026 ప్రారంభం నుంచి కరువు భత్యం (DA), కరువు ఉపశమనం (DR) గణనీయంగా పెరగనున్నట్లు తాజా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. 8వ వేతన సంఘం అమలు దిశగా అడుగులు పడుతున్న తరుణంలో, ఈ పెంపుదల ఉద్యోగుల జీతాల్లో కీలక మార్పు తీసుకురానుంది.
డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన AICPI-IW (అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచిక) గణాంకాలు విడుదలవ్వడంతో, డీఏ పెంపుదలపై ఒక స్పష్టత వచ్చింది.

కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నవంబర్ 2025 డేటా ప్రకారం, సూచిక 148.2 పాయింట్లకు చేరుకుంది. గత 12 నెలల సగటు ఆధారంగా డీఏ శాతం 59.93% గా నమోదైంది.

డిసెంబర్ గణాంకాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇది సులభంగా 60 శాతాన్ని దాటుతుంది. ప్రభుత్వం డీఏను ఎప్పుడూ రౌండప్ నంబర్‌లోనే ప్రకటిస్తుంది కాబట్టి, ప్రస్తుతమున్న 58% నుండి 60%కి (అంటే 2% పెంపు) పెరగడం దాదాపు ఖాయమైంది.

7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసింది. జనవరి 1, 2026 నుండి 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులు పూర్తిస్థాయిలో అమలు అయ్యే వరకు, ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘం ప్రాథమిక వేతనం (Basic Pay) ఆధారంగానే డీఏ మరియు డీఆర్ పెంపుదలను లెక్కిస్తారు. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వస్తే బేసిక్ పే పెరుగుతుంది, తద్వారా భవిష్యత్తులో డీఏ లెక్కలు మరింత లాభదాయకంగా మారుతాయి.

ఈ పెంపుదల జనవరి 1, 2026 నుండి వర్తిస్తుంది. సాధారణంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రకటనను మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలలో చేస్తుంది. ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత, జనవరి నుండి పెరిగిన మొత్తాన్ని బకాయిల రూపంలో ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు.

గతంలో జూలై 2025లో ప్రభుత్వం డీఏను 54% నుండి 58%కి పెంచింది. ఇప్పుడు మరో 2% పెరగడం ద్వారా కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఈ సర్దుబాటు వారికి గొప్ప ఊరటనిస్తుంది.

8th Pay Commission DA hike 2026 8th Pay Commission DA Hike Central Government Employees DA Hike 2026 8th Pay Commission News AICPI-IW Data December 2025

