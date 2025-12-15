English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?

8th Pay Commission DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన పాత వేతన కమిషన్ (7వ వేతన సంఘం) గడువు ఈ ఏడాది అనగా 2025 డిసెంబరు 31తో ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది 2026 జనవరి నుంచి తదుపరి 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమలు కావాల్సి ఉంది. కానీ, ఇటీవలే ఆ సంఘం కొలువుదీరడం వల్ల  దీని అమలుకు కొంత సమయం జాప్యం జరుగుతుందని ప్రచారం జరుగుతుంది. 
ఈ నేపథ్యంలో 2026 జనవరిలో తదుపరి డీఆర్ (డియర్‌నెస్ రిలీఫ్) పెంపు వచ్చినప్పుడు అది పెన్షనర్ల ఉపశమనాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో, అసలు డీఆర్ పెరుగుదల ఆగిపోతుందా లేదా అనే అంశంపై కొన్ని సందేహాలు, ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అయితే.. ప్రస్తుత నిబంధనలు, గత అనుభవాల ఆధారంగా నిపుణులు కొన్ని విషయాలను స్పష్టం చేస్తున్నారు. వేతన సంఘం గడువు ముగిసినా కూడా ఉద్యోగులకు డీఏ (డియర్‌నెస్ అలవెన్స్) ఎలా పెరుగుతుందో.. అదేవిధంగా పెన్షనర్లకు డీఆర్ (డియర్‌నెస్ రిలీఫ్) కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది.

8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమలులోకి వచ్చేంత వరకు, పెన్షనర్లకు ఈ డీఆర్ పెంపు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు (జనవరి, జూలైలలో) అలాగే కొనసాగుతుంది.

గతంలో వేతన సంఘం నివేదికలను అమలు చేయడంలో జాప్యం జరిగినప్పుడు కూడా, డీఏతో పాటు డీఆర్‌ను కూడా పెంచారని కొందరు నిపుణులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

ప్రభుత్వం సాధారణంగా పెన్షనర్లకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు డీఆర్‌ను పెంచుతుంది. సాధారణంగా హోలీ పండుగ ముందు (జనవరిలో పెంపు చేసిన డీఏ) ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అలాగే జులైలో పెంపుదల చేయాల్సిన డీఏ దీపావళి పండుగ ముందు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.  

పెన్షనర్లకు పెరిగిన మొత్తం ఎప్పటి నుంచైతే వర్తిస్తుందో, ఆ బకాయిలతో పాటు వారికి అందుతుంది. కాబట్టి, 7వ వేతన సంఘం గడువు ముగిసినప్పటికీ, పెన్షనర్ల డీఆర్ పెంపుపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

8th Pay Commission 8th Pay Commission Salary Hike 8th Pay panel 8th Pay Commission DA Hike 8th pay commission rumors

