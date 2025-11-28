8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏను ఇకపై మూల వేతనంలో కలిపేస్తారు..నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయం!

8th Pay Commission DA Merger: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపుగా 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లను 8వ వేతన సంఘం (ToR) నుండి మినహాయించనున్నచారనే వార్తలు ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదానికి దారి తీస్తున్నాయి. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బేసిక్ పే, DAపై సరికొత్త అప్డేట్ వచ్చేసింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం తక్షణ ఉపశమనం కోసం ఆశిస్తున్న క్రమంలో 8వ వేతన సంఘం ఇచ్చే నివేదికపై అంచనాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ఇటీవలే ఏర్పాటు అయ్యింది. మరోవైపు 69 లక్షల మంది రిటైర్మెంట్ చేసిన వారికి కొత్త వేతన సంఘ నిబంధనల ప్రకారం ఈ రూమర్ ఇప్పుడు తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది. డియర్నెస్ అలవెన్స్ను ఇకపై బేసిక్ పేలోనే విలీనం చేస్తారంటూ ప్రచారం జరుగుతుంది.
2016 జనవరి 1 నుంచి 7వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసే పద్ధతి కారణంగా 2026 నుంచి మరో వేతన సంఘం అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది.
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు డిసెంబరు 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన కీలక సమావేశాలు, నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ToR, బేసిక్ పే, పెన్షన్, DR, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల గురించి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా వీటిపై స్పష్టత ఇస్తారని అంతా భావిస్తున్నారు.
అయితే 8వ వేతన సంఘం నుంచి ఉద్యోగ విరమణ పొందిన 69 లక్షల మందిని మినహాయించాలని వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే 50 శాతం ఎక్కువగా ఉన్న డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) జీతంతో కలిపి ఇవ్వలేదు. గత 30 ఏళ్లుగా రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా డీఎలు ఇప్పటి వరకు పెరగలేదు. ఈ క్రమంలో వీటిని పెంచాలని వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ToR సవరించకపోతే.. గతంలో అమలు చేసిన వేతన కమిటీల్లో జరిగిన తప్పుల లాగా పునరావృతం అయ్యే అవకాశం ఉందని యూనియన్లు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇదే ToR సవరణ గురించి ఉద్యోగ సంఘాలు గట్టిగా పోరాడుతున్నాయి. సంబంధిత శాఖల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయడం, ఔట్ సోర్సింగ్ నిలిపేయడం సహా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను సరైన రీతిలో నియమించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘంలో మూల వేతనం, కరవు భత్యం విలీనం కావచ్చని చెబుతున్నారు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి దీనిపై స్పష్టత ఇస్తారని భావిస్తున్నారు.