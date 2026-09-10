DA Merger: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం విషయంలో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)ను బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలనే డిమాండ్ ఇప్పుడు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఈ అంశంపై ఉద్యోగ సంఘాలు తమ అభిప్రాయాలను 8వ వేతన సంఘం ముందు ఉంచాయి.
ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల ఖర్చులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే DA పెంపు మాత్రమే కాకుండా, ఒక దశలో దానిని బేసిక్ జీతంలో కలపాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. DA 25 శాతానికి మించినప్పుడు దానిని బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలని కొన్ని ప్రముఖ ఉద్యోగ సంఘాలు సూచించాయి.
నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (NC-JCM), ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIDEF), ఆల్ ఇండియా న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AINPSEF) వంటి సంఘాలు ఈ డిమాండ్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాయి. DAను బేసిక్ జీతంలో కలిపితే ఉద్యోగుల జీతం మరింత వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగులకు ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుందని ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి. పెద్ద నగరాల్లో జీవన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటంతో తక్కువ జీతాలు పొందే ఉద్యోగులపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతోంది. అందువల్ల DA విలీనం వారికి కొంత ఉపశమనం ఇవ్వవచ్చని అంటున్నారు. మరోవైపు కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు DA 50 శాతానికి చేరుకున్నప్పుడు బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలని సూచించాయి. అంటే ఈ అంశంపై ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య కూడా వేర్వేరు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.
ఒక ఉదాహరణగా చూస్తే.. లెవల్-1 ఉద్యోగి బేసిక్ పే రూ.18,000గా ఉందని అనుకుందాం. 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.1గా ఉంటే సవరించిన బేసిక్ జీతం రూ.37,800గా ఉండవచ్చని అంచనా. తరువాత DA, వార్షిక ఇన్క్రిమెంట్ పెరుగుతూ ఉంటే జీతం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. DAను బేసిక్ పేలో విలీనం చేయడం ఇంకా ప్రభుత్వం ఆమోదించిన నిర్ణయం కాదు. అలాగే 2.1 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, 7 శాతం ఇన్క్రిమెంట్, 4 శాతం సగటు DA పెంపు వంటి లెక్కలు కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫారసులు, వాటిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం తర్వాతే ఉద్యోగుల జీతాల్లో అసలు మార్పులు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. కాబట్టి ప్రస్తుతం కేంద్ర ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం సిఫారసుల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. DA విలీనంపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి.