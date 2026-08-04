8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతభత్యాలు, పెన్షన్లు, సర్వీసు నిబంధనలను సమగ్రంగా సమీక్షించడానికి 8వ వేతన సంఘం ప్రారంభించిన సమాచార సేకరణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. నిర్దేశిత నమూనాలో సమాచారం అందించేందుకు మొదట జూన్ 30 వరకు అవకాశం ఇవ్వగా.. ఆ తరువాత జూలై 31 వరకు పొడిగించారు. ప్రస్తుతం ఆ వ్యవధి పూర్తయింది. వివరాలు ఇలా..
కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, అనుబంధ సంస్థల నుంచి సమాచారాన్ని స్వీకరించేందుకు డిజిటల్ పోర్టల్ విండోను కమిషన్ ఓపెన్ చేసింది. జూలై 31వ తేదీతో డిజిటల్ పోర్టల్ విండోను క్లోజ్ చేసింది.
తుది సిఫార్సుల రూపకల్పనలో ఈ సమాచారం కమిషన్కు అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంత మంది సిబ్బంది ఉన్నారు..? ప్రస్తుత శాలరీ గ్రేడ్లు, ఖాళీలు, నియామక విధానాలు, ప్రమోషన్ అవకాశాలు, భత్యాలు, పింఛను వ్యయాలు, రిటైర్మెంట్ ట్రెండ్స్, సాంకేతిక మార్పుల వంటి విభిన్న అంశాలపై డేటాను సేకరించారు.
ఈ వివరాల ఆధారంగానే కమిషన్ ఆర్థిక భారం అంచనా వేయడంతోపాటు పే మ్యాట్రిక్స్ పునఃరూపకల్పన, భత్యాల హేతుబద్ధీకరణ, పెన్షన్ అంచనాలతో కలిపి ప్రాథమిక డేటాబేస్ను సిద్ధం చేస్తుంది.
ప్రస్తుతానికి డేటా సేకరణ మాత్రమే పూర్తయింది. జీతాల పెంపుపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. సేకరించిన సమాచారాన్ని సమగ్రంగా విశ్లేషించి తుది నివేదికను కమిషన్ సిద్ధం చేస్తుంది. ఇలా రూపొందించిన నివేదికను కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తుంది. ఆ తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ ఈ సిఫార్సులకు ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం మాత్రమే కొత్త జీతాలు, పెన్షన్లు అమల్లోకి వస్తాయి.
మొత్తం మూడు దశల్లో వివరాలను కమిషన్ సేకరించింది. సాధారణంగా కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన నాటి నుంచి 18 నెలల వ్యవధిలో కేంద్రానికి తన తుది నివేదికను సమర్పించే అవకాశముంది. కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తే.. దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 69 లక్షల మంది పెన్షన్దారులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.