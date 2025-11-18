8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం.. డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ పెరుగుదల ఆగుతుందా..!

DA hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..పెన్షనర్లు ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త వేతన సంఘం వస్తుందనే విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం అమల్లో ఉంది. ఇది ఈ సంవత్సరం చివరివరకూ కొనసాగుతుంది. అందుకే అందరి దృష్టి ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘంపైనే ఉంది.
ప్రస్తుతం 8వ వేతన కొత్త కమిషన్ అమలు కొంచెం ఆలస్యమవుతుందనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీని వల్ల డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ..హెచ్ఆర్ఏ వంటి అలవెన్సులు ఆగిపోతాయా.. అన్న సందేహం ఉద్యోగుల్లో పెరిగింది.
కానీ నిపుణులు చెబుతున్నది మాత్రం స్పష్టంగా ఉంది. కొత్త వేతన సంఘం పూర్తిగా అమల్లోకి వచ్చే వరకు ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘం నియమాలే కొనసాగుతాయి. అంటే డీఏ..హెచ్ఆర్ఏ పెంపులు ఇప్పటిలాగే సాగుతాయి.
ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ 58 శాతంగా ఉంది. ప్రతి ఆరు నెలలకు ప్రభుత్వం డీఏని పెంచుతుంది. ధరలు పెరిగే పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పెంపులను చేస్తారు. కాబట్టి 8వ వేతన సంఘం అమలయ్యే వరకు కనీసం మూడు సార్లు డీఏ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రతి సారి 3 శాతం చొప్పున పెరిగితే.. మొత్తం డీఏ సుమారు 67 శాతానికి చేరొచ్చు.
నిపుణులు మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. డీఏ పెరిగే కొద్దీ ఉద్యోగుల బేసిక్ వేతనంపై ప్రభావం ఉంటుంది. దీని వల్ల 8వ వేతన సంఘంలో ఉండే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది సుమారు 2.13 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. అంటే కొత్త వేతన సంఘం అమలయ్యే సమయానికి ఉద్యోగుల కనీస వేతనం 2.13 రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.
కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, డీఏ మళ్లీ సున్నా నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి నుంచి కొత్త లెక్కలు వర్తిస్తాయి. మొత్తానికి, 8వ వేతన సంఘం కొంత ఆలస్యమైనా..డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ లేదా హెచ్ఆర్ఏ పెంపు ఆగిపోదు. 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం పెంపులు కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగులు దీనిపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.