Salary Hike:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ పే కమిషన్పై ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లలో పెద్ద మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అందరూ భావిస్తున్నారు. తాజాగా ఢిల్లీలో ఏప్రిల్ 28 నుంచి 30 వరకు కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో ఉద్యోగుల సంఘాలు తమ డిమాండ్లను కమిషన్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి.
ఈ సమావేశాలకు దేశంలోని పలు ఉద్యోగి సంఘాలు హాజరవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ తమ డిమాండ్లను ఏప్రిల్ 30న అధికారికంగా సమర్పించనుంది. ఈ డిమాండ్లలో కనీస జీతం పెంపు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ట్రావెల్ అలవెన్స్, పిల్లల విద్యా భత్యం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అలాగే పెన్షన్ విధానంలో మార్పులు చేయాలని కూడా ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు.
ఇందులో ముఖ్యంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పై ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న జీతాన్ని కొత్త జీతంగా మార్చడానికి ఉపయోగించే గుణకం ఇది. ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. కొంతమంది ఉద్యోగి సంఘాలు ఈ ఫ్యాక్టర్ను 3.8 వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
అలాగే కనీస బేసిక్ జీతాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.18,000 నుంచి రూ.69,000 వరకు పెంచాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ డిమాండ్ ఆమోదం పొందితే ఉద్యోగుల టేక్ హోమ్ జీతం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు పెన్షన్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
పెన్షన్ విషయంలో కూడా ఉద్యోగులు కీలక మార్పులు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాత పెన్షన్ విధానం (OPS) మళ్లీ అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు. అలాగే చివరి జీతంలో 67 శాతం వరకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని, కుటుంబ పెన్షన్ 50 శాతం ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఇంకా ఈ సమావేశాల్లో అన్ని సంఘాలకు అవకాశం దొరకకపోవడంతో, భవిష్యత్తులో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా సమావేశాలు నిర్వహిస్తామని కమిషన్ తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలను సేకరించి, వాటి ఆధారంగా తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
ఈ పే కమిషన్ అమలు ఎప్పుడు జరుగుతుందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. అయితే గత అనుభవాలను బట్టి చూస్తే, ఈ ప్రక్రియకు 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, 2026 జనవరి నుంచి అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.