8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ కు సంబంధించి ఛైర్మన్, ఇతర సభ్యుల నియామకం అనేది ఇంకా పెండింగ్ లోనే ఉంది. దీనిపై పెద్దెత్తున ఉద్యోగులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 8వ పే కమిషన్ వల్ల దాదాపు 1 కోటి మంది ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లకు వేతన సవరణ జరగనుంది. చివరిసారిగా వేతన సవరణ 2016లో జరిగింది. మళ్లీ 10ఏళ్ల తర్వాత 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి రావాల్సి ఉంటుంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం 2025 డిసెంబర్ 31వ తేదీకి 7వ పే కమిషన్ సిఫార్సు అమలు ముగుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈలోగా 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు కేంద్రం చేతికి అందాల్సి ఉంటుంది.
ఆగస్టు నెల ముగించేందుకు వస్తుంది. అంటే మరో 4నెలల్లో 8వ పే కమిషనర్ సిఫార్సులు కేంద్రం చేతికి అందాలి. అయితే ఇంత తక్కువ సమయంలో 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు కేంద్రం చేతికి వెళ్లడం అసాధ్యమని అధికారిక వర్గాలు అంటున్నాయి. 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత అధ్యయనం జరిగి సిఫార్సులు కేంద్రానికి అంది ఆ సిఫార్సులు అమల్లోకి రావడానికి కనీసం సంవత్సరం సమయం పడుతుందని ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
2026 ఆగస్టు నాటికి 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ కనిపించడం లేదు. అది కూడా ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి ఆగస్టు నెలలో 8వ పే కమిషన్ చైర్మన్ నియామకం జరిగితేనే పనితీరు షురూ అవుతుంది. ఇదే సమయంలో కేంద్రం ఉద్యోగుల తరపున పనిచేసే నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జాయింట్ కన్సల్టివ్ మిచెనరీ 8వ పే కమిషన్ కు సంబంధించి తమ డిమాండ్లను టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కేంద్రానికి సబ్మిట్ చేసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈసారి 8వ పే కమిషన్ ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో గత పే కమిషన్ సిఫార్స్ కంటే ఎక్కువ కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా డిసైడ్ చేసినట్లయితే జీతం ఎంత పెరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం.
ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక వేళ 2.86గా డిసైడ్ చేసినట్లయితే కనీస వేతనం రూ. 18వేల నుంచి రూ. 52,380కు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే ఉద్యోగులకు భారీ మొత్తంలో వేతనం పెరుగుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటుపైనా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నారు. అయితే కేంద్రం ఇప్పటికీ దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోలేదన్న విషయాన్ని గమనించాలి.