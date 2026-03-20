8th pay commission: ₹50,000 లోపు జీతం ఉన్న వారికి ₹15 లక్షల వరకు ఎరియర్స్..!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మధ్య 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) గురించి భారీ చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా జీతం ఎంత పెరుగుతుంది? ఎరియర్స్ ఎంత వస్తాయి? అనే ప్రశ్నలు అందరిలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ₹50,000 కంటే తక్కువ బేసిక్ జీతం ఉన్న ఉద్యోగులకు భారీ లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ప్రభుత్వం 20 నెలల ఎరియర్స్ ఇవ్వాలని నిర్ణయిస్తే, ఉద్యోగులకు ₹3.6 లక్షల నుంచి ₹15 లక్షల వరకు ఎరియర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది ఉద్యోగుల ప్రస్తుత జీతం, లెవల్ మరియు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు, తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగులకు కూడా లక్షల్లో ఎరియర్స్ రావడం పెద్ద ప్రయోజనం అవుతుంది. అదే సమయంలో, ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగులకు ఇంకా ఎక్కువ మొత్తం అందే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కలు ప్రస్తుత డీఏ (Dearness Allowance) మరియు ఇతర అలవెన్సులను పరిగణలోకి తీసుకుని అంచనా వేయబడుతున్నాయి.
ఇక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది పెరిగితే, బేసిక్ జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, కనీస బేసిక్ జీతం ₹18,000 నుంచి ₹51,480 వరకు పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇది అమలులోకి వస్తే, ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయి.
ఎరియర్స్ ఎప్పుడు అందుతాయి అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. కానీ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత ఒకేసారి లేదా విడతలుగా చెల్లించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం త్వరగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ఇక కొత్త వేతన సంఘంలో డీఏ లెక్కింపు విధానంలో మార్పులు వచ్చే అవకాశమూ ఉంది. దీనివల్ల ఉద్యోగుల మొత్తం జీతంపై ప్రభావం పడుతుంది.