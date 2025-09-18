8th Pay Commission Festival Jackpot To Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త చెబుతోందని తెలుస్తోంది. దసరాకు ముందు ఫిట్మెంట్ పెంపుదలతోపాటు కనీస వేతనం కూడా పెరుగుతందని చర్చ జరుగుతోంది. 8వ వేతన సంఘం నుంచి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఫించన్దారులు 8వ వేతన సంఘం అంశంపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2025తో ముగియనున్న విషయం తెలిసిందే. తర్వాతి రోజు నుంచి అమలు కావాల్సిన 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పండుగల ముందే నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.
షెడ్యూల్ ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం అప్పటి నుంచి అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. తాజాగా వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం చైర్మన్, సభ్యుల నియామకం పండుగలకు ముందే చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దసరా పండుగ నాటికి కొత్త చైర్మన్ నియామకం, సభ్యుల ఎంపిక ఉంటుందని సమాచారం. 8వ వేతన సంఘంలో ఉద్యోగులు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది. దీని ఆధారంగా కనీస వేతనం ప్రస్తుతం రూ.18,000గా ఉంది. అయితే, కొత్త వేతన సంఘంలో దీనిని 2.86కు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు చేస్తున్న డిమాండ్ అమలు చేస్తే కనీస వేతనం రూ.18 వేల నుంచి రూ.51,480కి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇదే ఫిట్మెంట్ అమలైతే పింఛన్దారులకు కూడా భారీగా ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది. కనీస పెన్షన్ రూ.9 వేల నుంచి రూ.25,740కి పెరుగుతుంది. వీటితోపాటు కరువు భత్యం (డీఏ), హెచ్ఆర్ఏ, టీఏ వంటి అలవెన్సులు కూడా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే అన్ని స్థాయిలలో జీతాలలో భారీ మార్పులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, లెవల్ 1లో ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.18,000 రూ.51,480కి పెరగవచ్చు. అత్యున్నత స్థాయి లెవల్ 18లో రూ.2,50,000 జీతం రూ.7,15,000కి పెరుగనుంది. ఈ కారణంగానే ఉద్యోగులు ఎన్నో ఆశలతో 8వ వేతన సంఘంపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.