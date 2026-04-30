8th Pay Commission: ఏప్రిల్ 30 కీలకం.. జీతాల పెంపుపై ఫైనల్ డెసిషన్ ఇవాళే!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు సంబంధించి ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియ ఇప్పుడు కీలక దశలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సంఘం అధికారికంగా సంప్రదింపులు ప్రారంభించడంతో ఉద్యోగుల్లో ఆశలు మరింత పెరిగాయి. వేతనాలు, భత్యాలు, సేవా నిబంధనలపై సమగ్రంగా సమీక్ష చేయడం ఈ సంఘం ప్రధాన లక్ష్యం.
ఇటీవల న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన తొలి సమావేశంలో నేషనల్ కౌన్సిల్–జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెకానిజం (NC-JCM) ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా జీతాల పెంపు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ విధానంలో మార్పులు వంటి అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ఉద్యోగ సంఘాలు కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని రూ.69,000గా నిర్ణయించాలని సూచించాయి. అలాగే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.833గా అమలు చేయాలని కోరాయి.
ఏప్రిల్ 28 నుంచి 30 వరకు వివిధ వర్గాలతో ఈ సంఘం వరుసగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల సంస్థలు మరియు ఇతర సంబంధిత వర్గాల అభిప్రాయాలను సేకరించడం ఈ దశలో ప్రధాన ఉద్దేశం. వారి సమస్యలు, అవసరాలు తెలుసుకుని తుది నివేదిక సిద్ధం చేయనున్నారు. ఈరోజు ఏప్రిల్ 30 కావడంతో.. ఈరోజు చివరి రోజు కీలక నిర్ణయం తీసుకోరానమనున్నారు.
ఈ వేతన సంఘం 2025 నవంబర్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం అభిప్రాయాల సేకరణ, మెమోరాండం సమర్పణ దశ కొనసాగుతోంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ సూచనలు ఇవ్వవచ్చు. అయితే గడువు సమీపిస్తుండటంతో వెబ్సైట్పై ఒత్తిడి పెరిగినట్లు సమాచారం.
ఈ సిఫార్సులు అమలైతే దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. 66 లక్షలకుపైగా పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ముఖ్యంగా జీతాల్లో పెరుగుదల, భత్యాల పునర్వ్యవస్థీకరణ, పెన్షన్ విధానంలో మార్పులు వంటి అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి.
ఇప్పటివరకు జీతాల పెంపుపై ఎలాంటి తుది నిర్ణయం ప్రకటించలేదు. అయితే త్వరలోనే కీలక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. సంప్రదింపుల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక సంఘం తన నివేదికను సిద్ధం చేస్తుంది. సుమారు 18 నెలల్లో నివేదిక సమర్పించే అవకాశం ఉంది. అంటే 2027 ఏప్రిల్ లేదా మే నాటికి తుది నివేదిక వచ్చే అవకాశం ఉంది.