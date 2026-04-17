8th Pay Commission Fitment Factor Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల దశ త్వరలోనే తిరగబోతుందా? 8పే కమిషన్ అమల్లో అత్యంతక కీలకమైన ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు వచ్చింది. ఉద్యోగ సంఘాలు భారీగా జీతాలను పెంపును కోరుతుంటే.. ఆర్థిక నిపుణులు మాత్రం దీనికి భిన్నమైన అంచనా వేస్తున్నారు. అసలు ఈ ఫీట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి. దీంతో మీ జీతం 30 వేల నుంచి 70వేలకు ఎలా మారుతుందో పూర్తి విశ్లేషణతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలేంటీ ఈ ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే.. ప్రస్తుతం 50లక్షలకు పైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65లక్షల మంది పెన్షనర్లు 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల కోసం ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. జీతాల పెంపును నిర్ణయించే ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పై ఉద్యోగ సంఘాలకు మార్కెట్ బ్రోకరేజీ సంస్థలకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది.3.83 శాతం ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కానీ బ్రేకరేజీ సంస్థలు మాత్రం దీన్ని 1.8 నుంచి 2.46 మధ్యే ఉండాలని అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ చిన్న అంకెల్లోని తేడా ఉద్యోగికి చేతికి వచ్చే జీతంలో 13శాతం నుంచి 34శాతం వరకు వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుంది.
అయితే రూ. 69,000 కనీస వేతనం సాధ్యమేనా అనే మరో ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అత్యున్నత సలహా మండలి 8వ వేతన సంఘానికి సమర్పించిన లేఖలో సంచలన డిమాండ్లను చేర్చింది. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 18,000 నుంచి ఏకంగా రూ. 69,000కు పెంచాలని డిమాండ్ చేసింది. గతంలో 3 సభ్యుల కుటుంబ వినియోగం ఆధారంగా వేతనాన్ని లెక్కిస్తుండేవారు. ఇప్పుడు దాన్ని 5 సభ్యుల కుటుంబం ప్రాతిపదికన లెక్కించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.2015-16తో పోలిస్తే ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసరాల ధరలు విపరీతంగా పెరగాయి కాబట్టి కనీస వేతనంలో భారీ మార్పు ఉండాలని కోరుతున్నారు.
అయితే తపాలా ఉద్యోగుల సంఘం వంటి మరికొన్ని యూనియన్లు కనీస వేతనం రూ. 54,000గా ఉంటూ, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.0 నుండి 3.25 మధ్య ఉండాలని మధ్యస్థ వైఖరిని కోరుతున్నాయి. పే మ్యాట్రిక్స్ కింద ప్రాథమిక వేతనాన్ని సవరించడానికి ఈ గుణకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అది ఎంత ఉంటే మీ కనీస జీతం ఎంతవుతుందో చూద్దాం.
ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ కోటక్ అంచనా ప్రకారం.. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.8 గా ఉంటే కనీస ప్రాథమిక వేతనం రూ. 32,400 కు చేరుకుంటుంది. ఇది సుమారు 13 శాతం జీతం పెంపును సూచిస్తుంది. యాంబిట్ క్యాపిటల్ విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ ఫ్యాక్టర్ 2.46 గా ఉంటే.. కనీస వేతనం రూ. 44,280 కి పెరిగి, ఉద్యోగులకు సుమారు 34 శాతం మేర లబ్ధి చేకూరుతుంది. అయితే, ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం అత్యధికంగా 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ దీనిని ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే, కనీస ప్రాథమిక వేతనం ఏకంగా రూ. 68,940 కి చేరుకుని, ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ పెంపు నమోదు కానుంది.
అయితే ఉద్యోగ సంఘాల వాదన ఏంటంటే.. కేవలం జీతం పెంచడమే కాదు, ద్రవ్యోల్బణం వల్ల తగ్గిపోతున్న సామాన్యుడి ఆదాయాన్ని కాపాడటం కూడా ప్రభుత్వ బాధ్యత అని యూనియన్లు అంటున్నాయి. ప్రైవేట్ రంగంతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలు సమానంగా ఉండాలి. పెన్షన్లు కూడా మూల వేతనంతోనే ముడిపడి ఉంటాయి కాబట్టి, పదవీ విరమణ తర్వాత గౌరవప్రదమైన జీవితం గడపాలంటే అధిక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ తప్పనిసరి అంటున్నారు.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ కమిషన్ ఇప్పటికే తన ప్రాథమిక పనులను ప్రారంభించింది. అధికారిక పోర్టల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఢిల్లీ, పూణే, డెహ్రాడూన్ వంటి నగరాల్లో వాటాదారులతో సంప్రదింపులకు ప్లాన్ చేస్తోంది. మే 2027 నాటికి పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. జనవరి 1, 2026 నుండి కొత్త వేతనాలు బకాయిలతో సహా వర్తించే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్రభుత్వానికి భారీ ఆర్థిక భారంగా మారవచ్చు. కాబట్టి, మధ్యస్థంగా అంటే సుమారు 2.5 నుండి 3.0 మధ్య ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే జరిగితే, కనీస వేతనం రూ. 50,000 వరకు ఉండవచ్చు.