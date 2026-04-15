8th Pay Commission Fitment Factor: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..3.83 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో కనీస జీతం రూ. 69,000 పెంపు..!!

8th Pay Commission Fitment Factor: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల దశాబ్ద కాలపు నిరీక్షణకు తెరపడబోతోంది. 8వ వేతన సంఘంఏర్పాటు దిశగా కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చేయాలని జాతీయ మండలి  ప్రభుత్వానికి గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తోంది. 
జేసీఎం సెక్రటరీ శివ్ గోపాల్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని కమిటీ సమర్పించిన 51 పేజీల విజ్ఞాపన పత్రం ఇప్పుడు ఉద్యోగ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదనలు అమలైతే, కేంద్ర ఉద్యోగుల కనీస వేతనం మనం ఊహించని రీతిలో పెరగబోతోంది. ఆ పూర్తి వివరాలు, మ్యాజికల్ నంబర్ '3.833' వెనుక ఉన్న అసలు లెక్కలు చూద్దాం. 

ఏమిటి ఈ  ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ మ్యాజిక్? చాలా మందికి ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో అర్థం కాదు. మరింత ఈజీగా  చెప్పాలంటే.. మీ పాత బేసిక్ పేను కొత్త బేసిక్ పేగా మార్చడానికి ఉపయోగించే ఒక  గుణకం. 7వ వేతన సంఘం.. 2.57 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు చేశారు. 8వ వేతన సంఘం డిమాండ్.. 3.833 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఈ 3.833 అనే నంబర్‌ను గనుక ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తే, లెవల్ 1 ఉద్యోగి కనీస వేతనం ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 18,000 నుండి నేరుగా రూ. 68,994 (సుమారు రూ. 69 వేలు) కి చేరుతుంది. 

మీ శాలరీ కాలిక్యులేషన్ ఇలా ఉంటుంది (అంచనా):  మీ ప్రస్తుత బేసిక్ పేని 3.833 తో గుణిస్తే వచ్చేదే మీ కొత్త బేసిక్ పే.  ఉదాహరణ 1: మీ బేసిక్ పే రూ. 18,000 ఉంటే..  18,000 * 3.833 = 68,994 ఉదాహరణ 2: మీ బేసిక్ పే రూ. 50,000 ఉంటే..  50,000*3.833 = 1,91,650 

పెరిగిన జీతం ఎప్పుడు చేతికి వస్తుంది? నిబంధనల ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం అమలు జనవరి 1, 2026 నుండి జరగాల్సి ఉంది. ఆల్ ఇండియా ఎన్‌పిఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజీత్ పటేల్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించి, క్యాబినెట్ ఆమోదం పొంది, అది పూర్తిగా అమల్లోకి రావడానికి సుమారు 18 నుండి 24 నెలల సమయం పట్టవచ్చు. ఉద్యోగులు పెరిగిన జీతాలను జూలై 1, 2027 లేదా జనవరి 1, 2028 నుండి పొందే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు రావాల్సిన వ్యత్యాసాన్ని ప్రభుత్వం బకాయిలు రూపంలో చెల్లిస్తుంది.

ఏయే అంశాల ఆధారంగా నిర్ణయం ఉంటుంది? కేవలం ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వం కింది అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది: ద్రవ్యోల్బణం: సిపిఐ (CPI) సిపిఐ-ఐడబ్ల్యూ గణాంకాలు. జీవన వ్యయం: సాధారణ పౌరుడి కనీస అవసరాల ఖర్చు. మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్: ప్రైవేట్ రంగంలోని జీతాలతో పోలిక. బడ్జెట్ పరిమితులు: ప్రభుత్వ ఖజానాపై పడే భారం.

కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కుటుంబాల్లో ఈ 8వ వేతన సంఘం కొత్త వెలుగులు నింపబోతోంది. ప్రభుత్వం గనుక ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే, అది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక కీలక పరిణామంగా నిలవనుంది.

