8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షర్లకు కేంద్రం సంక్రాంతి కానుక.. బేసిక్ పేతో పాటు HRA, TA, DAలో భారీ పెరుగుదల..

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గతేడాది 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ యేడాది జనవరి నుంచి ఈ కమిషన్ అమల్లోకి రానుంది. ఈ వేతన సంఘం 10 యేళ్ల పాటు అమల్లో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు దేశంలో 1 జనవరి 2016 నుండి అమల్లోకి ఉన్నాయి. 8వ వేతన సంఘం 1 జనవరి, 2026 నుండి అమల్లోకి రావాలి. అయితే, ప్రతి వేతన సంఘం దాని ప్రారంభం నుండి అమలుకు కనీసం రెండు నుండి మూడు యేళ్ల సమయం పడుతోంది.
8th Pay Commission HRA TA DA Hike: 8వ వేతన సంఘం పూర్తిగా అమలు కావడానికి మరో రెండేళ్లు పట్టినా.. దానికి సంబంధించిన బకాయిలు ఒకేసారి ఉద్యోగులకు ఇస్తారు. 8వ వేతన సంఘంలో పెరిగిన జీతం, పెన్షన్ పెంపుదల 1 జనవరి 1 2026 నుండి లెక్కించి మరి ఇస్తారు. ఈ కమిషన్ 18 నెలల్లోపు తన సిఫార్సులను సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు పూర్తిగా అమలు కావడానికి 2028 వరకు పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే దాని ప్రయోజనాలను 1 జనవరి 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ఈ రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఒకే అంశంపై చర్చించుకుంటున్నారు. 2026లో నా జీతం పెరుగుదల ఎంత మేర పెరిగే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేసుకుంటున్నారు.
దేశంలో మొదటి వేతన సంఘం 1946లో ఏర్పడింది. త్వరలో 7వ వేతన సంఘం పూర్తై 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి రాబోతుంది. ఇక తాజా పెంపుతో 5 మిలియన్ల కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు పెరుగుతాయి.ప్రస్తుత డిమాండ్ తో పాటు ద్రవ్యోల్బణ రేటు ఆధారంగా జీ న్యూస్ ఒక సాధారణ గణనను మేము చూచాయగా అందిస్తున్నాము. ఈ గణన ₹18,000 ప్రాథమిక జీతం ఉన్న వారికి ప్రస్తుతం పెరిగిన 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం బేసిక్ పే ₹45,241కి చేరుకోవచ్చు. ఇది అంచనా వేసిన గణన మాత్రమే. ఇందులో కొంచెం అటు ఇటు ఉండవచ్చు.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు విడుదలైనప్పుడు, దాని నియమాలతో పాటు ఫిట్మెంట్ అంశాలు మారవచ్చు.8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చే వరకు DA ఏ మేరకు ఎంత శాతం పెరగబోతుందనే దానిపై ఉద్యోగులు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఇది ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి జనవరి, జూలైలో సవరించబడుతుంది. దీని అర్థం 8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చే వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు DA భత్యాన్ని అందుకుంటూనే ఉంటారు.
కమిషన్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఉన్న DA ను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేసే అవకాశాలున్నాయి. దీని ప్రకారం ప్రస్తుత 58% ఉన్న DA సున్నా అవుతుంది. వేతన సంఘంతో పాటు ఫిట్మెంట్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సవరించిన జీతాలను లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తారు. 8వ వేతన సంఘంలో 1.92 ఫిట్మెంట్ కారకం ఉపయోగించవచ్చు.1.92 ఫిట్మెంట్ కారకంతో మీ బేసిక్ పే ఎంత పెరుగుతుంది? ఫిట్మెంట్ కారకం ఉపయోగించి మీ కొత్త జీతాన్ని లెక్కించడానికి సూత్రం చాలా సులభం: బేసిక్ పే x ఫిట్మెంట్ కారకం = కొత్త జీతం ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560. దీని ఆధారంగా, HRA, TA తో పాటు DA లెక్కించబడతాయి.
మీ HRA (ఇంటి అద్దె భత్యం) ఎంత పెరుగుతుంది? HRA కోసం, ప్రభుత్వం నగరాలను మూడు వర్గాలుగా విభజిస్తుంది: X, Y అండ్ Z. మీరు X (మెట్రో నగరాలు)లో నివసిస్తుంటే, మీకు 27% HRA లభిస్తుంది. Y (చిన్న నగరాలు)లో ఉన్నవారు 18% మరియు Z (చాలా చిన్న నగరాలు)లో ఉన్నవారు 9% HRA పొందుతారు. మీరు X నగరానికి 27% ఉపయోగించి లెక్కించినట్లయితే, మీ HRA ₹34,560లో 27% లేదా ₹9,331 అవుతుంది. మీ ప్రయాణ భత్యం ఎంత ఉంటుంది? మీరు అందుకునే TA మొత్తం ఉద్యోగి వర్గం మరియు పోస్టింగ్ నగరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. TPTA ఎక్కువగా ఉన్న నగరాలకు, సగటున 1,350 TA వస్తుంది.
DA (డియర్నెస్ అలవెన్స్) గురించి ఏమిటి? కొత్త పే కమిషన్ అమలు చేయబడినప్పుడల్లా, DA సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. 0% నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అంటే మీకు మొదటి రోజున DA అందదు. తదనంతరం, CPI (ద్రవ్యోల్బణ సూచిక) ఆధారంగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఇది పెరుగుతుంది. కమిషన్ అమలు తర్వాత, ఉన్న DA ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేయబడుతుంది. అంటే ప్రస్తుత 58% DA సున్నా అవుతుంది. 8వ పే కమిషన్ తర్వాత మీ పేస్లిప్ ఎలా కనిపిస్తుంది? మీ ప్రస్తుత బేసిక్ జీతం ₹18,000 అయితే, 8వ పే కమిషన్ తర్వాత అది ₹34,560 అవుతుంది. పర్యవసానంగా, మీ పేస్లిప్ ఇలా కనిపిస్తుంది: ప్రాథమిక జీతం - ₹34,560 HRA - ₹9,331 TA - ₹1,350. మొత్తం జీతం - ₹45,241.
ప్రస్తుతానికి DA 0% వద్ద ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఆరు నెలలకు పెరుగుతుంది. పర్యవసానంగా, మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్లే జీతం ₹50,000 మించిపోతుంది. ఇది మీ బేసిక్ పే మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది. ఒక సంవత్సరం తర్వాత వేతన కమిషన్ అమలు చేయబడితే మీరు ఎంత బకాయిలు పొందుతారనే విషయానికొస్తే.. ఎనిమిదవ వేతన కమిషన్ 1 జనవరి 2027 నుండి అమలు చేయబడిందని అనుకుందాం. కానీ గత రికార్డుల ఆధారంగా, దాని అమలు తేదీ 1 జనవరి 2026 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మీరు బకాయిల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు పూర్తి 12 నెలలకు బకాయిలను అందుకుంటారు. ఈ సందర్భంలో, కొత్త జీతంతో పాటు పాత జీతం మధ్య వ్యత్యాసం 12తో గుణించబడుతుంది. పెన్షనర్లకు కూడా ఇదే ఫార్ములా వర్తిస్తుంది.