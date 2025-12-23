English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 2026 ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. ఎందుకంటే 7వ వేతన సంఘం ముగియడంతో 8వ వేతన సంఘం అమలుపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. 8వ పే కమిషన్ అమలు ఆలస్యమైనా.. 2025–26లో పదవీ విరమణ చేసినవారికీ పెన్షన్ పెంపు.. బకాయిలు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. రిటైర్మెంట్ చేసే వారికి.. చేయబోయేవారికి 2026 సంవత్సరం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. మరికొద్ది రోజుల్లో 2026 నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో 8వ వేతన సంఘంపై భారీ ఆసక్తి, ఆశలు, అలాగే కొంత గందరగోళం కూడా నెలకొంది.

7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగుస్తాయి. సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒక వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేస్తారు. 7వ వేతన సంఘం డిసెంబర్ 31తో ముగుస్తుంది. ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి రావాల్సి ఉంటుంది. దీంతో జీతాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు, పే మ్యాట్రిక్స్ వంటి అంశాల్లో పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.

  వాస్తవ పరిస్థితి మాత్రం అంత తేలికైంది కాదనే చెప్పాలి. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు, నివేదిక సమర్పణ, ప్రభుత్వ ఆమోదం, అమలు.. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు సాధారణంగా కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. అందువల్ల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.  

2025లో పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగుల ఎన్నో సందేహాలు ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది పదవీ విరమణ చేసినవారు లేదా మరికొద్ది రోజుల్లో పదవీ విరమణ చేయబోయే ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా ఈ ప్రశ్నలను ఎదుర్కొంటున్నారు. 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం మాత్రమే పెన్షన్ పొందుతారా? 8వ వేతన సంఘం అమలయ్యాక వారికి కూడా ప్రయోజనాలు ఉంటాయా? బకాయిలు (అరియర్స్) లభిస్తాయా లేదా? ఈ ప్రశ్నలన్నీ వారిలో మెదలుతున్నాయి.

  చాలామంది పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత కొత్త వేతన సంఘం ప్రయోజనాలు వర్తించవని భావిస్తారు. కానీ వాస్తవం అలా కాదు. గత వేతన సంఘాల అనుభవాలను చూస్తే, కొత్త వేతన సంఘం అమలైనప్పుడు అది కేవలం ప్రస్తుత ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాకుండా పెన్షనర్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి 2025లో పదవీ విరమణ చేస్తే, 8వ వేతన సంఘం నివేదిక 2027 నాటికి వస్తే.., 2028లో అమలయ్యే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు అతని పెన్షన్ కొత్త వేతన సంఘం ప్రకారం తిరిగి లెక్కిస్తుంది.  

ఒక ఉద్యోగి 2026లో పదవీ విరమణ చేస్తే రెండు పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఒకటి... ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని జనవరి 2026 నుంచే అమలు చేస్తే, ఆ ఉద్యోగికి పదవీ విరమణ వరకు జీత బకాయిలు, ఆ తర్వాత పెన్షన్ బకాయిలు లభిస్తాయి. రెండవది అమలు తేదీ ఆలస్యమైతే, కొంతకాలం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం పెన్షన్, ఆపై 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం పెన్షన్ అందుతుంది.

వేతన సంఘం అమలయ్యే తేదీ సాధారణంగా పాత వేతన సంఘం ముగిసిన తేదీ నుంచే లెక్కిస్తారు. అంటే జనవరి 2026 నుంచి కొత్త వేతన సంఘం అమలయ్యే రోజు వరకు ఉన్న కాలానికి సంబంధించిన మొత్తం బకాయిలు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు చెల్లిస్తారు. ఈ బకాయిలు లక్షల రూపాయల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ డబ్బులు నేరుగా వారి ఖాతాలకు జమ అవుతాయి.

    ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక తేదీ ప్రకటించలేదు. ఆ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది. అయినప్పటికీ, గత అనుభవాలను బట్టి చూస్తే 2025, 2026లో పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు కూడా 8వ వేతన సంఘం ప్రయోజనాలకు దూరంగా ఉండరని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు.  

