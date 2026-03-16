8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్లో 8వ వేతన సంఘాన్ని ప్రకటించింది. కమిషన్ తన సిఫార్సుల నివేదికను సమర్పించడానికి 18 నెలల సమయం తీసుకుంది. అయితే త్వరలో 8వ వేతన సవరణ ప్రకారం ఫిట్ మెంట్ భారీగా పెరగనుంది.
8th pay Commission Fitment Factor: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులపై చర్చలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఇంతలో, నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్, జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ, ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన మెమోరాండంలో, పే ఫిట్మెంట్ అంశాన్ని 3.0 నుండి 3.25కి నిర్ణయించాలనే కీలక డిమాండ్ను ముందుకు తెచ్చాయి.
ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనాన్ని నిర్ణయించడానికి ఫిట్మెంట్ అంశం ఒక ముఖ్యమైన ప్రమాణంగా పరిగణిస్తారు. 3.0 ఫిట్మెంట్ అంశం అమలు చేయబడితే, ప్రస్తుత కనీస ప్రాథమిక వేతనం రూ. 18,000 రూ. 54,000కి పెరుగబోతుంది.
కోవిడ్ తర్వాత వైద్య ఖర్చులతో పాటు నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలను ఉద్యోగుల సంఘం పేర్కొంది. 1957లో జరిగిన 15వ భారత కార్మిక సదస్సు నియమాల ప్రకారం, FNPO జీతం యొక్క జాతీయ పోషక అవసరాల ఆధారంగా పరిగణనలోనికి తీసుకుంది. గతంలో, 7వ వేతన సంఘంలో 3 కుటుంబ యూనిట్లను పరిగణించారు. అయితే, 8వ కమిషన్ తల్లిదండ్రులతో సహా 5 కుటుంబ యూనిట్లను పరిగణించాలని సంఘం డిమాండ్ చేసింది. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది.
ఈ గణన ప్రకారం, కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని రూ. 76,360కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం 25% వృత్తి నిపుణతతో పాటు గృహ భత్యం కనీసం 7.5% కంటే తక్కువ కాకుండా చూసుకోవడం అవసరమని సంఘం పేర్కొంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత ప్రభుత్వం దానిని అమలు చేయడానికి అదనంగా మూడు నుండి ఆరు నెలల సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.అయితే, 8వ పే కమిసన్ నియమం ప్రకారం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు పెంచిన జీతం 1 జనవరి 2026 నుండి బకాయిలను స్వీకరించడానికి అర్హులు అవుతారని అంచనా.
గమనిక: అధికారిక ప్రకటన తర్వాత మాత్రమే ఖచ్చితమైన అమలు తేదీ ఏది అనేది తెలుస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి అందిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ వార్తను ఇచ్చాము. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, వారి వెబ్ సైట్ లో అందించిన సమాచారం మాత్రమే ధృవీకరించడం జరగుతుంది.