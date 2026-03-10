8th pay commission Salary Increase 2026: కోటి మంది Central Government Employeesకి తీపికబురు.. DA పెంపుపై క్లారిటీ.. మరో 10 రోజుల్లో కేంద్రం ప్రకటన చేసే అవకాశం..!!

8th Pay Commission Salary Increase 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు , పెన్షనర్లు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) పెంపుపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం హోలీ పండుగ సమయానికి మొదటి డీఏ పెంపును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించే సంప్రదాయం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి కూడా మార్చి ప్రారంభంలోనే ప్రకటన వస్తుందని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆశించారు. అయితే హోలీ సందర్భంగా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోవడంతో అందరూ నిరాశకు గురయ్యారు.
ఇదిలా ఉండగా, తాజాగా వెలువడుతున్న సమాచారం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏ పెంపు నిర్ణయాన్ని మార్చి చివరి వారంలో లేదా ఏప్రిల్ తొలి వారంలో ప్రకటించే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు కేంద్రం నుంచి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం బయటకు రాలేదు. డీఏ పెంపుపై స్పష్టత కోసం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు ఒక కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇటీవల కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపును ప్రకటించాయి. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, కేరళ, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే తమ సిబ్బందికి డీఏ పెంపు అమలు చేశాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా త్వరలోనే ఇదే దిశగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముందని ఉద్యోగ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఇక ఏడవ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. అయితే ఎనిమిదో వేతన సంఘం అమలుకు సంబంధించిన పూర్తి సిఫార్సులు ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందలేదు. ఎనిమిదో వేతన సంఘం ఏర్పాటు జరిగినప్పటికీ, దాని నివేదిక పూర్తిగా సిద్ధం కావడానికి కనీసం 15 నుండి 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం ముందుగానే పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ కమిషన్ ఏర్పాటై దాదాపు నాలుగు నెలలు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎనిమిదో వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చే వరకు ఏడవ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారమే డీఏ పెంపు కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు.
డియర్నెస్ అలవెన్స్ పెంపు సాధారణంగా ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ (AICPI-IW) డేటా ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది. తాజా అంచనాల ప్రకారం ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏను సుమారు 2 శాతం పెంచే అవకాశముందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న డీఏ శాతం పెరిగి సుమారు 60 శాతానికి చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
డీఏ లెక్కింపు ఒక స్థిరమైన సూత్రం ఆధారంగా జరుగుతుంది. ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సగటును ఆధారంగా తీసుకుని డీఏ శాతం నిర్ణయిస్తారు. అయితే ఈసారి పెరుగుదల కేవలం 2 శాతమే ఉంటే, గతంలో జరిగిన పెంపులతో పోల్చితే ఇది తక్కువగానే ఉంటుందని ఉద్యోగ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏ పెంపును ప్రకటిస్తే ఉద్యోగుల నెలవారీ జీతాల్లో కొంత పెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో పెన్షనర్లకు కూడా అదే శాతం మేర డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) పెరుగుతుంది. సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం డీఏను రెండు విడతలుగా ప్రకటిస్తుంది. మొదటి విడత జనవరి నుంచి జూన్ వరకు గణించి ప్రకటిస్తారు. రెండో విడత జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు లెక్కిస్తుంది. సంప్రదాయం ప్రకారం మొదటి డీఏ పెంపు హోలీ పండుగ సమయానికి, రెండవది దీపావళి సమయానికి ప్రకటించడం జరుగుతుంది. ఈసారి ఆలస్యం జరిగినప్పటికీ త్వరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.