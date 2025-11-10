8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అతిపెద్ద షాక్? 8వ వేతన సంఘం మరింత ఆలస్యం..?

8th Pay Commission Update: భారీ అంచనాలతో ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు పెద్ద షాక్ తగలబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రకటించిన 8వ వేతన సంఘం అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి స్పష్టత ఇవ్వకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వేతనాలు, పెన్షన్లను సవరించడానికి ప్రణాళికలు చేపట్టాలి. ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘం ఈ సంవత్సరంతో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటును ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, సరైన ప్రక్రియను అనుసరించలేదనే విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా దాని అమలుకు స్పష్టమైన తేదీని ప్రకటించకపోవడంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో చాలా ఆందోళన నెలకొంది.
8వ కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త వేతన సంఘం ప్రకటనను ఆలస్యం చేసింది. కొన్ని వారాల క్రితం కార్యనిర్వాహక కమిటీని నియమించినట్లు తెలిసింది. ఇటీవల ప్రకటించిన నిబంధనల (TOR)లో 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు తేదీని పేర్కొనలేదు. ఇది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లను మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు తేదీని TORలో చేర్చడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైనందుకు ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIDEF) ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయంపై ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు లేఖ రాసింది. కొత్త వేతన సంఘం అమలు తేదీని TOR ప్రస్తావించలేదని AIDEF ఎత్తి చూపింది.
ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం (జనవరి 1, 2016), 6వ (జనవరి 1, 2006), 5వ (జనవరి 1, 1996), 4వ (జనవరి 1, 1986) తేదీలలో సిఫార్సుల అమలు తేదీని ప్రకటించామని AIDEF కేంద్ర మంత్రికి గుర్తు చేసింది. 8వ వేతన సంఘం కోసం జారీ చేసిన TORలో అమలు తేదీని ప్రస్తావించలేదని ఉద్యోగ సంఘం లేఖలో స్పష్టంగా పేర్కొంది.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు తేదీని నిర్ణయించేటప్పుడు వివిధ వేతన సంఘాల సిఫార్సుల అమలు తేదీలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని యూనియన్లు వాదిస్తున్నాయి. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను జనవరి 1, 2026 నుండి అమలు చేయాలని యూనియన్లు చెబుతున్నాయి. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం నిబంధనలను (TOR) కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన తర్వాత, కొత్త వేతన సంఘం చైర్పర్సన్గా జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్, సభ్యురాలిగా ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్, సభ్య కార్యదర్శిగా పంకజ్ జైన్ నియమితులయ్యారని తెలిసింది .