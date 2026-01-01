8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చింది..మీ ఎంత జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే..!!

8th Pay Commission came into Effect From January 1, 2026: 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1,2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ద్రవ్యోల్బణంతోపాటు అనేక అంశాలను 8పే కమిషన్ పరిగణలోనికి తీసుకుంటుంది. ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థను కొనసాగిస్తూనే జీతాలు నిర్ణయించడం 8పే లక్ష్యం. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో భారీగా ఆశలు పెరిగాయి. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా జీతాలు, పెన్షన్లు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని డీఏలో కూడా సర్దుబాట్లు చేసే చాన్స్ ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు... పెన్షనర్లలో ప్రస్తుతం అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారిన అంశం 8వ వేతన సంఘం. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న వేళ.. జీవన వ్యయం భారంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో.. ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లను సమతుల్యం చేయడం ఈ వేతన సంఘం ప్రధాన లక్ష్యంగా భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుతూ.. ఉద్యోగులకు న్యాయమైన వేతన నిర్మాణాన్ని అందించాలన్న ఉద్దేశంతోనే 8వ వేతన సంఘం రూపకల్పన జరుగుతోంది.
2015లో 7వ వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత.. జీత నిర్మాణంలో భారీ మార్పులేవీ జరగలేదు. కానీ.. ఇప్పుడు జనవరి 1, 2026 నుంచి 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చింది. భారీ అంచనాలతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆశలు మరింత పెరిగాయి. జీతాల పెంపు, పెన్షన్ సవరణ, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, కరువు భత్యం వంటి అంశాలపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు వీటిపై ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ కమిషన్ సర్వీసులో ఉన్నవారితో పాటు రిటైర్డ్ చేసిన ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్లను సవరించనుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని డీఏలో కూడా సర్దుబాట్లు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా జీతాల పెంపు శాతాన్ని ప్రకటించకలేదు. అయినప్పటికీ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా వేతనాలు గణనీయంగా పెరగవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం రూ.18,000గా ఉన్న ఎంట్రీ లెవల్ ఉద్యోగి జీతం రూ.50 వేల పైచిలుకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం మీద సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. దాదాపు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఈ వేతన సంఘం పరిధిలోకి రానున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన వ్యవస్థను 18 స్థాయిలుగా విభజించారు. లెవల్ 1లో ఎంట్రీ లెవల్ లేదా గ్రూప్ డి ఉద్యోగులు ఉంటారు. లెవల్స్ 2 నుంచి 9 వరకు గ్రూప్ సి, 10 నుంచి 12 వరకు గ్రూప్ బి, 13 నుంచి 18 వరకు గ్రూప్ ఎ అధికారులుగా పరిగణిస్తారు. ఉద్యోగి స్థాయి పెరిగే కొద్దీ వేతన పెరుగుదల కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
నిపుణులు సూచిస్తున్న ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.15గా తీసుకుంటే.. లెవల్ 1 ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం రూ.18,000 నుంచి దాదాపు రూ.38,700కి పెరగవచ్చు. లెవల్ 5లో ఉన్నవారి జీతం రూ.29,200 నుంచి సుమారు రూ.62,780కి, లెవల్ 10లో ఉన్న అధికారుల వేతనం రూ.56,100 నుంచి రూ.1.20 లక్షల వరకు చేరవచ్చని అంచనా. సీనియర్ స్థాయి అధికారులైన లెవల్ 15, 18లో అయితే పెరుగుదల లక్షల రూపాయల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇక కరువు భత్యం నిలిపివేస్తారనే ప్రచారంపై కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. 2025 డిసెంబర్లో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టిన వదంతులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. డీఏ లేదా పెన్షన్ ప్రయోజనాలు సాధారణంగా నిలిచిపోవని.. కేవలం తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తన కారణంగా ఉద్యోగాన్ని కోల్పోతేనే అటువంటి చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
అటు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వేతన పెంపులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణ ధోరణులు, జీవన వ్యయం, ప్రభుత్వ ఆర్థిక సామర్థ్యం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని దీనిని నిర్ణయిస్తారు. కొందరు నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. ఈ ఫ్యాక్టర్ 2.57 వరకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు. అలా జరిగితే దాదాపు కోటి మంది ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్ల ఆదాయంలో గణనీయమైన వృద్ధి కనిపించవచ్చు. మొత్తానికి 8వ వేతన సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కీలక మలుపుగా మారనుంది. తుది నిర్ణయాలు ఇంకా రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, జీతాలు, పెన్షన్లలో స్పష్టమైన పెరుగుదల ఉంటుందన్న ఆశలు మాత్రం బలంగా ఉన్నాయి.