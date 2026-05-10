8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ప్యూన్ నుంచి కలెక్టర్ వరకు జీతాల జాతర.. ఎంతెంత పెరగనుందంటే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 10, 2026, 08:33 AM IST|Updated: May 10, 2026, 08:33 AM IST

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి 8వ పే కమిషన్‌పై భారీ ఆశలు నెలకొన్నాయి. కొత్త పే కమిషన్ అమలైతే ప్యూన్ నుంచి ఉన్నతాధికారుల వరకు అందరి జీతాల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండొచ్చని చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.83గా నిర్ణయించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం కనీస బేసిక్ జీతం రూ.18,000గా ఉంది. అయితే 3.83 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే అదే జీతం దాదాపు రూ.69 వేల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. పెన్షనర్లకు కూడా ఈ మార్పు వల్ల మంచి లాభం కలగొచ్చని చెబుతున్నారు.

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతాన్ని లెక్కించేందుకు ఉపయోగించే గుణకం. ఈ సంఖ్య పెరిగితే జీతం కూడా భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ పే కమిషన్‌లో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది. ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాలు అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్ కోరుతున్నాయి.  

ప్రాథమిక స్థాయి ఉద్యోగుల జీతాల్లో కూడా పెద్ద మార్పులు ఉండొచ్చు. లెవల్-1 ఉద్యోగుల జీతం రూ.18 వేల నుంచి సుమారు రూ.69 వేల వరకు చేరవచ్చని అంచనా. అలాగే లెవల్-2, లెవల్-3 ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా గణనీయంగా పెరగవచ్చని సమాచారం.

మధ్య స్థాయి ఉద్యోగుల జీతాలు లక్ష రూపాయలకు పైగా వెళ్లే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. లెవల్-6, లెవల్-7 ఉద్యోగుల జీతాలు భారీగా పెరగవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. టీచర్లు, కార్యాలయ సిబ్బంది, ఇతర విభాగాల ఉద్యోగులకు కూడా ఈ పెంపు ప్రయోజనం కలగొచ్చు.

ఉన్నతాధికారుల జీతాలు కూడా భారీ స్థాయికి చేరే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఐఏఎస్ అధికారులు, కలెక్టర్లు వంటి ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగుల జీతాలు లక్షల రూపాయల వరకు పెరగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కొన్ని లెవల్స్‌లో జీతం రూ.9 లక్షలకు పైగా చేరవచ్చని చర్చ జరుగుతోంది.

అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న లెక్కలు, అంచనాలు మాత్రమే. తుది నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాతే అసలు పెంపు ఎంత ఉంటుందో స్పష్టత రానుంది. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వ్యయాలు వంటి అంశాలను కూడా ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 8వ పే కమిషన్ అమలైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవన విధానంలో పెద్ద మార్పులు రావచ్చని భావిస్తున్నారు.

