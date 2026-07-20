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8th pay commission: 8వ వేతన సంఘంలో పే స్కేల్ విలీనం అయితే కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఏం మారుతుంది?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 20, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:45 PM IST

8th pay commission:8వ వేతన సంఘం చర్చలు కొనసాగుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పే స్కేల్స్‌లో కీలక మార్పులు ప్రతిపాదించారు. కొన్ని ఉద్యోగ లెవల్స్‌ను ఒకే పే స్కేల్‌లో విలీనం చేయాలని NC-JCM డిమాండ్ చేసింది. ఈ ప్రతిపాదన వెనుక ఉన్న కారణాలు, ఉద్యోగులపై పడే ప్రభావం ఏమిటో తెలుసుకోండి.

Pay Matrix1/6

8వ వేతన సంఘం

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ విధానం వంటి అంశాలపై కమిషన్ వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి సూచనలు సేకరిస్తోంది. ఈ సూచనల ఆధారంగానే తుది సిఫార్సులు రూపొందే అవకాశం ఉంది.  

Salary Hike2/6

పే లెవల్ విలీనం

ఈ వేతన సంఘం సిఫార్సుల వల్ల దాదాపు 1 కోటి మంది లబ్ధి పొందనున్నారు. వీరిలో సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మరో 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు, రక్షణ శాఖ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల తరఫున ప్రధానంగా NC-JCM (నేషనల్ కౌన్సిల్ – జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ) కీలక డిమాండ్లు చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఉన్న పే మ్యాట్రిక్స్‌లో మార్పులు చేయాలని, కొన్ని ఉద్యోగ స్థాయిలను ఒకే పే స్కేల్‌లో విలీనం చేయాలని కోరింది.  

Central Government Employees3/6

పే స్కేల్ విలీనం

NC-JCM ప్రతిపాదన ప్రకారం లెవల్ 2, 3, లెవల్ 4, 5, లెవల్ 7, 8, అలాగే లెవల్ 9, 10లను ఒకే పే స్కేల్‌గా మార్చాలని సూచించింది. ఈ స్థాయిల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల వేతనాల్లో పెద్ద తేడాలు లేకపోయినా, వేర్వేరు పే లెవల్స్ కారణంగా అసంతృప్తి ఏర్పడుతోందని ఉద్యోగ సంఘం అభిప్రాయపడుతోంది.  

Pay Scale Merger4/6

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం లెవల్ 5లో చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న ఉద్యోగులను ప్రత్యేకంగా లెవల్ 6కు ఒకేసారి అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని కూడా కోరింది. ముఖ్యంగా కేంద్ర సచివాలయం, పోస్టల్, రైల్వే, రక్షణ శాఖల్లో పనిచేసే గ్రూప్-సీ ఉద్యోగులకు ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని తెలిపింది. ఇక కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని రూ.69,000కు పెంచాలని, ప్రస్తుతం ఉన్న 3 శాతం వార్షిక ఇంక్రిమెంట్‌ను 6 శాతానికి పెంచాలని కూడా NC-JCM డిమాండ్ చేసింది. అలాగే ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని వేతనాల విధానం ఉండాలని సూచించింది.  

Pay Level Merger5/6

జీతాల పెంపు

8వ వేతన సంఘం ఇప్పటికే ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. జూన్ 15 వరకు సూచనలు స్వీకరించగా, జూలై 31 వరకు అవసరమైన సమాచారం సేకరించనుంది. అనంతరం అన్ని అంశాలను పరిశీలించి తుది నివేదికను సిద్ధం చేయనుంది.  

8th Pay Commission6/6

పే మ్యాట్రిక్స్

ప్రస్తుత ప్రణాళిక ప్రకారం 2027 ప్రారంభంలో వేతన సంఘం తన తుది సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందించే అవకాశం ఉంది. అయితే గత అనుభవాలను పరిశీలిస్తే, ఈ సిఫార్సులు పూర్తిగా అమల్లోకి రావడానికి మరో రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇప్పుడు కమిషన్ తుది నిర్ణయాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
8th Pay Commission
8th cpc
NC JCM
Pay Level Merger
Pay Scale Merger
Central Government Employees
Salary Hike
Pay Matrix

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