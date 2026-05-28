8th Pay Commission: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..కనీస జీతం రూ.69,000కి పెంపు..18 నెలల బకాయిలు అకౌంట్లోకి!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 28, 2026, 06:40 PM IST|Updated: May 28, 2026, 08:16 PM IST

8th Pay Commission Salary Hike: ఎంతో కాలంగా  కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం అమలుకు ప్రక్రియ వేగంగా కదులుతోంది. గతేడాదితో 7వ వేతన కమిషన్ పూర్తైనా.. కొత్త కమిషన్ అమలుకు మరికొంత టైమ్ పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని కీలక అప్‌డేట్స్ ఇప్పుడు బయటకువచ్చాయి.

8పే కమిషన్ శాలరీ పెంపు

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం అమలు ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. 7వ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబరుతోనే ముగిసినప్పటికీ, కొత్త వేతన కమిషన్ సిఫార్సులు పూర్తిగా అమల్లోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టేలా ఉంది. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు, ప్రతిపాదనల నేపథ్యంలో 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన కీలక అప్‌డేట్స్ ఉన్నాయి. 

సాధారణంగా దేశంలో ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సంఘాన్ని మారుస్తుంటారు. దీని ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం 2026, జనవరి 1 నుంచే అమలు కావాల్సి ఉంది. అయితే కమిషన్ ఏర్పాటు, విధివిధానాల రూపకల్పనలో జాప్యం జరిగింది. 2025 నవంబరులో విధివిధానాల రూపకల్పనకు ఆమోదం లభించింది. అక్కడి నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తుది నివేదిక సమర్పించడానికి కమిషన్‌కు 18 నెలల సమయం ఉంటుంది.

నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం దానిని పరిశీలించి ఆమోదించడానికి మరికొన్ని నెలలు పడుతుంది. ఈ లెక్కన కొత్త వేతనాలు 2027 రెండో అర్ధభాగంలో (ఆగస్టు-డిసెంబర్ మధ్య) అమల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కొత్త వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యమైనా.. ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిని 2026 జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి తెచ్చినట్లు పరిగణిస్తారు. కాబట్టి, జీతాల పెంపు ఆలస్యమైన కాలానికి గానూ (సుమారు 18 నెలల కాలానికి) మొత్తం బకాయిలను ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ఒకేసారి జమ చేస్తారు. గత వేతన సంఘాల సమయంలోనూ ఇదే విధానాన్ని అనుసరించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపును నిర్ణయించడంలో 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అత్యంత కీలకమైనది. ఇది ఉద్యోగుల మూల వేతనం ఎన్ని రెట్లు పెరగాలో సూచిస్తుంది. ప్రస్తుతం వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి కమిషన్ డిమాండ్లను స్వీకరిస్తోంది. 7వ వేతన సంఘం కింద ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 గా ఉంది. దీనివల్ల లెవెల్-1 ఉద్యోగి కనీస మూల వేతనం రూ.18,000 గా నిర్ణయించారు.

8వ వేతన సంఘం కింద నేషనల్ కౌన్సిల్- జేసీఎం (స్టాఫ్ సైడ్)తో పాటు ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ కూడా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.83 కి పెంచాలని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఈ 3.83 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ఆమోదిస్తే.. కనీస మూల వేతనం ఏకంగా రూ.68,940 (సుమారు రూ.69,000)కు పెరుగుతుంది. రైల్వే ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మాత్రం ఉద్యోగుల స్థాయిని బట్టి వేర్వేరుగా 5 రకాల ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను పరిశీలించాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది.

ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణం (మార్కెట్ ధరలు), దేశ ఆర్థిక వృద్ధి, ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలు, వివిధ రాష్ట్రాల్లో మారుతున్న పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని 8వ వేతన సంఘం తన సిఫార్సులను సిద్ధం చేస్తోంది. ఉద్యోగుల, పెన్షనర్ల ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు అలవెన్సులు, పెన్షన్ల నిర్మాణాన్ని కూడా ఈ కమిషన్ సవరించనుంది.

