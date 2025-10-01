8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..రెండు నెలల్లో జీతం డబుల్? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం!

8th Pay Commission Pay Matrix: కొత్త వేతన సంఘం జనవరి నుండే అమలు చేయనున్నారు. కానీ ఇప్పుడు, 8వ వేతన సంఘం అమలుకు ముందే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త వచ్చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నెలవారీ జీతం 2 రెట్లు పెరగనున్నట్లు సమాచారం.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలుకు ఇంకా మరికొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. కొత్త వేతన సంఘం జనవరి నుండే అమలు కానుంది.
ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే.. కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘంలో పూర్తిగా కొత్త వ్యవస్థను అవలంబిస్తుందా లేదా 7వ వేతన సంఘంలో ఉపయోగించిన పే మ్యాట్రిక్స్ నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తుందా?
8వ వేతన సంఘంలో అధిక అంచనాలను సృష్టించిన మరో అంశం ఫిట్మెంట్ అంశం. కొత్త వేతన కమిషన్లను నిర్ణయించినప్పుడు, పాత ప్రాథమిక వేతనాన్ని ఫిట్మెంట్ కారకంతో గుణించి కొత్త ప్రాథమిక వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
8వ వేతన సంఘంలో వేతన గణన.. మొత్తం నిర్మాణంలో పెద్ద మార్పులు జరిగే అవకాశం లేదని నివేదిక పేర్కొంది. 7వ వేతన సంఘంలో ప్రవేశపెట్టిన పే మ్యాట్రిక్స్ వ్యవస్థ 8వ వేతన సంఘంలో కూడా అమలులో ఉంటుంది. అయితే, ఫిట్మెంట్ అంశం మారుతుందని అంటున్నారు.
8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ 1.92 నుంచి 3.0 మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే, 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ కారకం 2.46గా నిర్ణయిస్తారనే అభిప్రాయం విస్తృతంగా ఉంది.
కొత్త వేతన సంఘం అమలుతో గ్రేడ్ 1లోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మూల వేతనం రూ.18,000 అవుతుంది. 8వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత మూల వేతనం రూ.18,000 నుండి రూ.44,000 వరకు పెరగవచ్చు.
ప్రతి పే స్కేల్లో డియర్నెస్ అలవెన్స్ సున్నా నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి కొత్త ప్రాథమిక వేతనం ఇప్పటికే పెంచబడినందున, డియర్నెస్ అలవెన్స్ సున్నా వద్ద నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది.
ఫిట్మెంట్ కారకం 1.92 - 3,00 పరిధిలో ఉండవచ్చని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలా అయితే, వివిధ ఫిట్మెంట్ కారకాలలో రూ.18,000 కనీస జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగుల జీతాన్ని మనం లెక్కిస్తే.. 1.92 ఫిట్మెంట్ కారకం - రూ.34,560 / 2.08 ఫిట్మెంట్ కారకం - రూ.37,440 / 2.28 ఫిట్మెంట్ కారకం - రూ.41,040, / 2.57 ఫిట్మెంట్ కారకం - రూ.46,260 / 2.86 ఫిట్మెంట్ కారకం - రూ.51,480 / 3.00 ఫిట్మెంట్ కారకం - రూ.54,000 వరకు జీతం పెరగనుంది.