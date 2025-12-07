8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు కడుపు నిండిపోయే వార్త..కనీసం జీతంపై 34 శాతం పెరుగుదల..ఎవరికి ఎంత వస్తుందంటే?

8th Pay Commission Hike Percentage: కేంద్రప్రభుత్వం ఇటీవల 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా.. నిబంధనలను (ToR) ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లుకు జీతాల పెంపునకు మార్గం సుగమం అయ్యినట్టే. ఈ వేతన సంఘానికి ఛైర్మన్గా జస్టిస్ (రిటైర్డ్) రంజనా దేశాయ్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే? ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కొత్తగా అమలు చేయబోయే శాలరీని నిర్ణయించేందుకు ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో మూల వేతనాన్ని గుణిస్తే కొత్త జీతం విలువ వచ్చేస్తుంది.
లెవల్ 1 ఉద్యోగులకు ఎంత పెరుగుతుంది? కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. ఫిట్మెంట్ కారకం ఈసారి 1.8 నుంచి 2.46 మధ్య ఉంటుందని అంచనా. అందులో ఎక్కువ నివేదికలు 1.8 అవ్వొచ్చని కావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. లెవల్ 1 ఉద్యోగులు అనగా.. ప్యూన్లు, అటెండర్లతో సహా ఇతర చిరు ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం ప్రస్తుతం రూ.18,000 ఉండగా.. అది రూ.32,400కి పెరుగుతుందని అంచనా.
దీంతో ఈ ఫిట్మెంట్ అమలైతే దాదాపుగా 80% జీతం పెంపు జరుగుతుంది. డీఏ భత్యం మాత్రం సున్నాగా ప్రకటిస్తారనే సమాచారంతో ఇది జీతం పెరుగుదలపై తక్కువగా ప్రభావం చూపనుంది. అయితే కొత్త పే కమిషన్ అమలు చేసే ప్రక్రియలో సాధారణంగా డీఏను ఆ విధంగా ప్రస్తావిస్తారని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం నిర్ణయించిన డీఏ భత్యం 58%, ఇంటి అద్దె భత్యంతో, లెవల్ 1 ఉద్యోగుల మొత్తం ఎంట్రీ జీతం సుమారు రూ.29,000గా ఉండనుంది.
1.82 బేస్-కేస్ ఫిట్మెంట్ ప్రకారం.. ఉద్యోగుల జీతం 14 శాతం పెరుగొచ్చని అంటున్నారు. ఒకవేళ 2.15 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే మాత్రం జీతం దాదాపుగా 34 శాతం మేర పెరుగుతుందని కొన్ని నివేదికలు అంటున్నాయి. అయితే అత్యధికంగా 2.46 ఫిట్మెంట్ అమలులోకి వస్తే లెవల్ 1 ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం 54 శాతం పెరుగుతుందట.
లెవల్ 1 ఉద్యోగులకు జీతాల పెంపు పరిమితి బ్రోకరేజ్ అంచనా వేసిన ఫిట్మెంట్ కారకం ఆధారంగా, లెవల్ 1 ఉద్యోగుల జీతాల పెంపుదల అవకాశాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.. – ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.82 ఉండే..రూ.18,000 మూల వేతనం రూ. 32,760కి పెరగవచ్చు. – ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.15 అమలు చేస్తే రూ.18,000 శాలరీ రూ. 38,700కి పెరగవచ్చు. – ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.46 శాతం సిఫారసు చేస్తే.. రూ. 18,000 మూల వేతనం రూ. 44,280కి పెరగవచ్చు.
అయితే ఈ లెక్కలన్నీ కేవలం ఉద్యోగుల బేసిక్ పేని మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తాయి. ప్రస్తుత 58% డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), ఇంటి అద్దె అలవెన్స్ (HRA), రవాణా భత్యం (TA)తో సహా ప్రభావవంతమైన పెరుగుదల ప్రధాన గణాంకాల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.