8th Pay Commission: గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ కు పెన్షనర్లకు కేంద్ర హోం శాఖ హెచ్చరిక.. అసలేం జరిగిందంటే..!

8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు హోం మంత్రిత్వ శాఖ భారీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. గత కొన్నేళ్లుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు సైబర్ మోసగాళ్ల ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంతకీ అసలు విషయానికొస్తే..
Home Ministry Warns to Employees: కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలాంటి స్కామ్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. 'జీతం కాలిక్యులేటర్' పేరుతో కొంత మంది కేటుగాళ్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని తన లేఖలో పేర్కొన్నట్టు ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి.
8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు విషయంలో ఓ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఇటీవల,8వ పే కమిసన్ అప్ డేట్ అంటూ ఓ సైబర్ స్కామ్ తెరపైకి వచ్చిందని కేంద్రం పేర్కొంది. జీతం, పెన్షన్ పెంపు కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారే టార్గెట్ గా కొంత మంది సైబర్ మోసగాళ్లు ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతూ రంగంలోకి దిగినట్టు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం అమలు తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ జీతాల పెంపు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అంతేకాదు ఈ సైబర్ నేరగాళ్లు అధునాతన వాట్సాప్ ఆధారంగా ఈ మోసానికి పాల్పడుతున్నట్టు తేలింది. కాబట్టి ఏ లింక్ పడితే ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయవద్దని తన ఉద్యోగులను కోరింది కేంద్రం.
హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MHA) ఆధ్వర్యంలోని సైబర్ క్రైమ్ వాళ్లు తమ ఉద్యోగులు సహా ఎవరైనా అపరిచిత ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసే విషయంలో అప్రమత్తంగా మెలగాలని సూచనలు చేస్తోంది. "జీతం కాలిక్యులేటర్" అంటూ సైబర్ కేటుగాళ్లు ఈ తరహా స్కామ్ కు తెరలేపారన్నది వారు చెబుతున్న మాట. ప్రతిపాదిత 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం కింద అందుబాటులో ఉన్న జీతాల పెంపు వంటి హామీ ఇవ్వడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఆకర్షించడానికి రూపొందించిన కొత్త మోసపూరిత పథకం అని చెప్పింది. ఇందులో, సైబర్ నేరస్థులు జీతాల సవరణ గణన కోసం వేచి ఉన్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లను మోసం చేస్తున్నారని తెలిపింది.
మొదట, ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం కింద తమ సవరించిన జీతాన్ని తనిఖీ చేయవచ్చని చెప్పే WhatsApp సందేశం వారికి మొబైల్ కు వస్తుంది. ఈ సందేశంలో లింక్ ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా “8వ CPC జీతం కాలిక్యులేటర్” లేదా “జీతం సవరణ” వంటి పేరుతో ఉన్న APK ఫైల్. డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత..ఈ యాప్ ద్వరా సైబర్ నేరస్థుల చేతిలోకి ఉద్యోగి మొబైల్ రిమోట్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది. ఇది ఫోన్లో ఉన్న డాటాతో పాటు వ్యక్తిగత డేటాను యాక్సెస్ చేయగలదు. దీంతో ఆయా వ్యక్తులకు సంబంధించిన డిజిటల్ సంతకాలు, బ్యాంకింగ్ ఆధారాలను కూడా దొంగిలించే అవకాశాలున్నాయి. OTP ద్వారా అనధికార ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించే అవకాశాలున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయా బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్న సందర్భాలున్నాయి.
Disclaimer: భారత ప్రభుత్వం WhatsApp లేదా మరే ఇతర మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా APK ఫైల్లను పంపదని చెబుతున్నారు. ఇదంతా సైబర్ నేరస్థులు ఆడుతున్న ఆట అని మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు కూడా ఈ APK ఫైల్స్ విషయంలో అప్రమత్తంగా మెలగాలని సూచిస్తున్నారు.