8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లు అందరూ ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం ఎప్పుడు అమలవుతుంది.. అనే దానికోసమే తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ వేతన సంఘం అమలైతే ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు.. అలాగే పెన్షనర్లకు వచ్చే పింఛన్ కూడా పెరుగుతాయి. అందుకే ఈ అంశంపై ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం 8వ వేతన సంఘం.. ఏర్పాటును ప్రకటించింది. కానీ కమిషన్కు సంబంధించిన నియమాలు. విధివిధానాల తయారీలో చాలా. ఆలస్యం జరిగింది. తర్వాత 2025 నవంబర్లో కేంద్ర కేబినెట్ దీనికి ఆమోదం తెలిపింది. కమిషన్ ఏర్పడిన తర్వాత సిఫార్సులు ఇవ్వడానికి దాదాపు 18 నెలల సమయం ఉంటుంది. అందువల్ల 8వ వేతన సంఘం పూర్తిగా అమలులోకి రావడానికి ఇంకా.. ఒకటిన్నర నుంచి రెండు సంవత్సరాలు పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా పెరుగుతాయన్నది ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బేసిక్ పేను ఎన్ని రెట్లు పెంచాలనే అంశం. గతంలో 7వ వేతన సంఘంలో… ఈ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.57గా నిర్ణయించారు.
ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండొచ్చన్నదానిపై భిన్నమైన అంచనాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది నిపుణులు ఇది 2.15..మరికొందరు 2.57, ఇంకొందరు 2.86 వరకు ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే జీతం కూడా అంత ఎక్కువగా పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.15గా తీసుకుంటే, లెవెల్-1 (గ్రూప్ డి) ఉద్యోగుల ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ.18,000 ఉంటే.. అది దాదాపు రూ.38,700కి పెరుగుతుంది. అంటే సుమారు రూ.20,700 పెరుగుదల ఉంటుంది. లెవెల్-10 (గ్రూప్ ఏ) ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం రూ.56,100 బేసిక్ పే ఉంటే, అది రూ.1,20,000కి పైగా చేరుతుంది. లెవెల్-18 సీనియర్ అధికారుల బేసిక్ పే రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.5.37 లక్షల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
అదే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే, జీతాల పెరుగుదల మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. లెవెల్-1 ఉద్యోగుల బేసిక్ పే రూ.18,000 నుంచి రూ.51,000కు పైగా పెరుగుతుంది. లెవెల్-10 ఉద్యోగులకు రూ.1.6.. లక్షల వరకు జీతం చేరుతుంది. సీనియర్ స్థాయి అధికారులకు బేసిక్ పే రూ.7 లక్షల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక 7వ వేతన సంఘంలో ఉన్నట్లే 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను కొనసాగిస్తే, లెవెల్-1 ఉద్యోగుల జీతం రూ.46,000కు పైగా అవుతుంది. లెవెల్-10 ఉద్యోగులకు దాదాపు రూ.1.44 లక్షలు, లెవెల్-18 అధికారులకు రూ.6.4 లక్షల వరకు బేసిక్ పే పెరుగుతుంది.