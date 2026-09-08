Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌లో 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ వస్తే 10 ఏళ్లలో ఎంత లాభం?

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌లో 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ వస్తే 10 ఏళ్లలో ఎంత లాభం?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:31 AM IST

Central Government Employees Salary Hike: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ప్రక్రియలో భాగంగా ఇప్పటికే కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు వార్షిక ఇంక్రిమెంట్  7 శాతం వరకు పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి. అయితే, ఇంత మొత్తంలో పెరిగితే.. జీతంలో వచ్చే మార్పులేంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

8th Pay Commission Telugu News: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు పింఛనుదారులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ప్రక్రియలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటూ ఉంటున్నాయి.. చెన్నైతో పాటు పుదుచ్చేరి వేదికలుగా 8వ వేతన సంఘం ప్రత్యేకమైన బృందం వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు పెన్షనర్ల ప్రతినిధులతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు కీలక చర్చలు జరుపుతూ వస్తోంది.. ఈ సమావేశాల్లో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో పాటు డీఏ (DA), హెచ్‌ఆర్‌ఏ (HRA), పెన్షన్ విధానాలతో పాటు వార్షిక ఇంక్రిమెంట్‌ (Annual Increment) అంశం ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది..
 

Government Employees Salary Hike1/5

ఉద్యోగుల డిమాండ్లు..

ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారం... కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏటా 3 శాతం వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా దీనిని 5 శాతం నుంచి 7 శాతం వరకు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పట్టుబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

3 Percent Vs 7 Percent Increment2/5

AINPSEF సంఘం..

ఇందులో భాగంగా AINPSEF సంఘం గరిష్ఠంగా 7 శాతం వరకు వార్షిక ఇంక్రిమెంట్‌ను సిఫార్సు చేసిన్నట్లు కూడా సమాచారం. అలాగే NC-JCM, AIDEF, FNPOలు కూడా 3.833 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో పాటు 6 శాతం వరకు ఇంక్రిమెంట్‌ కోరుతున్నాయి. ఇక IRTSA మాత్రం కనీసం 5 శాతం వరకు ఇంక్రిమెంట్‌ ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

Central Government Employees Increment3/5

7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ అమలైతే ?

వార్షిక ఇంక్రిమెంట్‌ అనేది ప్రతీ సంవత్సరం పెరిగిన బేసిక్ పేపై కాంపౌండింగ్ తరహాలో వర్తిస్తుందని తెలిసిందే.. కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో ఇది ఉద్యోగుల జీతాల్లో గణనీయమైన మార్పు తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి..  

7 Percent Annual Increment4/5

2.15 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

ఉదాహరణకు.. లెవల్-8లో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగి ప్రస్తుత బేసిక్ పే సుమారు రూ.47,600గా ఉందని అనుకుంటే.. కొత్త కమిషన్‌లో 2.15 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తిస్తే.. ప్రారంభ బేసిక్ పే రూ.1,02,340 అవుతుంది.. అలాగే 3 శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటే.. 10వ సంవత్సరాల నెలకి బేసిక్ పే దాదాపు 1.34 లక్షలకు చేరే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక 7 శాతం వరకు ఇంక్రిమెంట్ లభిస్తే.. అదే సమయానికి నెలవారీ బేసిక్ పే ఏకంగా రూ.1.88 లక్షలకు వరుకు పెరిగే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి.   

8th Pay Commission News5/5

7 శాతం ఇంక్రిమెంట్..

3 శాతం బదులుగా 7 శాతం ఇంక్రిమెంట్ అమలు చేస్తే.. ఒక ఉద్యోగికి 10 ఏళ్ల కాలంలో పొందే మొత్తం బేసిక్ పేలో సుమారు రూ.28.89 లక్షల వరకు భారీగా లబ్ధి జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అదే 5 శాతం అయితే.. రూ.13.68 లక్షలు, 6 శాతం అయితే రూ.21.08 లక్షల వరకు అదనపు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది..  

TAGS:
8th Pay Commission Telugu
Central Government Employees Salary Hike
8th Pay Commission Increment 7 Percent
Fitment Factor News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తిరుమలలో ఘనంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం.. అసలు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ అంటే ఏమిటి..?
2
3
4
5