/8th Pay Commission:ఉద్యోగుల జేబులోకి మరింత డబ్బు..నెలకు రూ.15,800 వరకు అదనం…!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ద్వారా జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇందులో భాగంగా హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA) కూడా పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంటి అద్దెలతో పోలిస్తే HRA తక్కువగా ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం X, Y, Z కేటగిరీ నగరాల్లో వరుసగా 30 శాతం, 20 శాతం, 10 శాతం HRA అందుతోంది. గతంలో ఇవి 24 శాతం, 16 శాతం, 8 శాతంగా ఉండేవి. అయితే డీఏ 50 శాతం దాటిన తర్వాత HRA రేట్లను పెంచారు.
ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం ముందు పలు ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు కొత్త HRA రేట్లను ప్రతిపాదించాయి. నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (NC-JCM) X కేటగిరీ నగరాలకు 40 శాతం, Y నగరాలకు 35 శాతం, Z నగరాలకు 30 శాతం HRA ఇవ్వాలని సూచించింది.
అలాగే కొన్ని సంఘాలు 36-24-12 శాతం, మరికొన్ని 40-30-20-10 శాతం వంటి వేర్వేరు స్లాబ్లను ప్రతిపాదించాయి. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సిఫారసులు మాత్రమే. తుది నిర్ణయం 8వ వేతన సంఘం నివేదిక, ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒక అంచనా ప్రకారం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.1గా ఉండి, X కేటగిరీ నగరాలకు HRA 40 శాతంగా నిర్ణయిస్తే భారీ తేడా రావచ్చు.లెవల్ 1 ఉద్యోగి ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ.18,000. కొత్త అంచనా ప్రకారం ఇది రూ.37,800కు చేరితే, 40 శాతం HRA రూ.15,120 అవుతుంది. ప్రస్తుతం రూ.5,400 HRA వస్తోంది. అంటే నెలకు సుమారు రూ.9,720 అదనంగా రావచ్చు. అదే విధంగా లెవల్ 2 ఉద్యోగికి సుమారు రూ.10,746, లెవల్ 3 ఉద్యోగికి రూ.11,718, లెవల్ 4 ఉద్యోగికి రూ.13,770 వరకు అదనపు HRA రావచ్చని అంచనా.
లెవల్ 5 ఉద్యోగులకు ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ.29,200. 2.1 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో ఇది రూ.61,320గా మారితే, 40 శాతం HRA రూ.24,528 అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.8,760తో పోలిస్తే నెలకు రూ.15,768 వరకు అదనంగా రావచ్చు.అయితే ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫారసులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం తర్వాతే ఉద్యోగులకు ఎంత HRA వస్తుందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.