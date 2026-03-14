  • 8th pay commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు భారీ జీత పెంపు..కనీస జీతం ₹54,000 ఉండాలి..?

8th pay commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు భారీ జీత పెంపు..కనీస జీతం ₹54,000 ఉండాలి..?

Central Government Employees Salary Hike:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం గురించి తాజాగా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఉద్యోగుల సంఘాలు కనీస వేతనం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.0 నుంచి 3.25 మధ్యలో నిర్ణయించాలని ఉద్యోగుల ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస బేసిక్ జీతం రూ.18,000గా ఉంది. అయితే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 3.0గా నిర్ణయిస్తే కనీస జీతం సుమారు రూ.54,000 వరకు పెరగవచ్చని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ ఫ్యాక్టర్‌ను పెంచాలని వారు కోరుతున్నారు. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పాత బేసిక్ జీతాన్ని కొత్త వేతనంతో మార్చే గణన విధానం.

ఉద్యోగుల సంఘాల ప్రకారం ప్రస్తుతం జీవన వ్యయం చాలా పెరిగింది. ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత వైద్య ఖర్చులు, గృహ ఖర్చులు, విద్య ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయని వారు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త వేతనాలను నిర్ణయించాలని వారు సూచిస్తున్నారు.  

ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ (FNPO) అనే ఉద్యోగ సంఘం ఈ విషయంపై నేషనల్ కౌన్సిల్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెకానిజం (JCM) కు ఒక ప్రతిపాదన పంపింది. అందులో ఉద్యోగుల కనీస వేతనం కనీసం రూ.54,000గా నిర్ణయించాలని సూచించింది. అలాగే సీనియర్ స్థాయి ఉద్యోగులకు ఇంకా ఎక్కువ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలని కూడా కోరింది.  

ఈ లెక్కలు కొన్ని ప్రమాణాల ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతున్నాయి. 1957లో జరిగిన భారత కార్మిక సదస్సులో ఉద్యోగుల వేతనాల కోసం కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్ణయించారు. కుటుంబ అవసరాలు, ఆహారం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కనీస వేతనం లెక్కించాలి అనే విధానం అప్పటినుంచి అమల్లో ఉంది.  

ఉద్యోగ సంఘాలు ఒక ఉద్యోగి కుటుంబంలో ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్నారని భావించి లెక్కలు వేస్తున్నాయి. అందులో తల్లిదండ్రులు కూడా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు. ఈ లెక్కల ప్రకారం కనీస జీతం సుమారు రూ.76,000 వరకు ఉండాలని వారు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

ఇదిలా ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ కమిషన్‌కు తన నివేదిక ఇవ్వడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు. ఆ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.  

అందువల్ల కొత్త వేతనాలు ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తాయో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాతే స్పష్టత వస్తుంది. అయితే 2026 జనవరి 1 నుంచి బకాయిలు కూడా ఇవ్వబడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ నిర్ణయం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Hansika Motwani: విడాకుల తర్వాత హన్సిక మోత్వాని మొదటి పోస్ట్.. ఒక్క మాటతో బయటపడిన అసలు కథ!