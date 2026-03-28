8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. 20-35 శాతం జీతం పెంపు..ప్రధాని మోదీ నుంచి లైన్ క్లియర్?!

8th Pay Commission Salary Hike: ఉద్యోగులకు త్వరలోనే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్లను సమీక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే పని మొదలుపెట్టిన పే కమీషన్ త్వరలోనే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పనుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఉద్యోగుల జీతాలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 
8వ వేతన సంఘం 2025 నవంబర్ 3న ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 18 నెలల్లోగా తన సిఫార్సులను సమర్పించాలని ఈ కమిటీని కేంద్రప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఆ సిఫార్సులు అందిన తర్వాతే అమలు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.  

అయితే ఈ సిఫార్సులను 2026 జనవరి 1 నుండి అమలు చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీని అర్థం ఏమిటంటే.. వేతన సంఘం సిఫార్సులను ఎప్పటి నుంచి అమలుచేసినా.. 2026 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్ సవరణ జీతాలను కూడా జమ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులు తమ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కోల్పోయే అవకాశం లేదు.

ఈ వేతన సవరణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం.. ఉద్యోగుల సంఘాల, కార్మిక సంఘాలు, సంస్థల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరుతోంది. 18 ప్రశ్నలతో కూడిన ఒక ప్రశ్నావళిని 'మైగవ్' ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ప్రచురించారు. మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, విద్యావేత్తలు మొదలైనవారు మార్చి 31 వరకు తమ అభిప్రాయాలను సమర్పించవచ్చు. వినతిపత్రాలను సమర్పించేందుకు ఏప్రిల్ 30 వరకు తుదిగడువు ఉంది.

జీతాల పెంపుపై అధికారిక ప్రకటన రాలేనప్పటికీ.. గతంలో జీతాల ధోరణి బట్టి చూస్తే ఈ పెంపు 20 శాతం నుంచి 35 శాతం మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌లో మార్పు ద్వారా మూల వేతనంలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. కమిటీ సిఫార్సులు విడుదలైన తర్వాతే ఈ పెంపు తాలూకా తుది ఆర్థిక భారం, వివరాలు స్పష్టమవుతాయి.  

