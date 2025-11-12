8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 80 నుంచి 157 శాతం జీతం పెంపు

Jackpot To Govt Employees From 80 Percent To 157 Percent Salary Hike: 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు భారీ ఆశల్లో ఉన్నారు. ఏ స్థాయిలో వేతనాలు, పింఛన్ పెరుగుతుందనేది భారీ చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా వస్తున్న వార్తల ప్రకారం ఏ స్థాయిలో వేతనాలు పెరుగుతాయో తెలుసుకుందాం. ఊహించని స్థాయిలో జీతాలు పెరుగుతాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. జరుగుతున్న చర్చ ప్రకారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఇటీవల 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం నిబంధనలను (టీఓఆర్) ఆమోదంతో దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 70 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన 8వ వేతన సంఘం ఛైర్మన్, సభ్యులు 18 నెలల్లో తమ నివేదికను సమర్పించనుండగా.. 2027లో ఉద్యోగుల జీతాలు పెరుగుతాయి. వాస్తవంగా 8వ వేతన సంఘం 1 జనవరి 2026 నుంచి అమలులోకి రావాల్సి ఉంది. అయితే ఏడాదిన్నర తర్వాత కొత్త వేతన సంఘం అమలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ కారకం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతన పెరుగుదలను నిర్ణయించే గుణకం. కొత్త ప్రాథమిక జీతాన్ని నిర్ణయించడానికి ప్రస్తుత ప్రాథమిక జీతాన్ని కొత్త ఫిట్మెంట్ కారకంతో గుణిస్తారు. 8వ వేతన సమూహంలోని ఫిట్మెంట్ కారకం 1.8 నుంచి 3.0 మధ్య నిర్ణయించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వివిధ ఫిట్మెంట్ కారకాలలో లెవల్ 1 నుంచి లెవల్ 3 వరకు ఉద్యోగుల జీతం పెరుగుదల ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 1.8గా నిర్ణయిస్తే లెవల్ 1 ఉద్యోగుల జీతం (ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000) = రూ. 32,400 అవుతుంది. లెవల్ 2 ఉద్యోగుల జీతం (ప్రాథమిక జీతం రూ.19,900) – రూ.35,820 ఉంటుంది. లెవల్ 3 ఉద్యోగుల జీతం (ప్రాథమిక జీతం రూ. 21,700) – రూ. 39,060గా ఉండవచ్చు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.46గా నిర్ణయిస్తే.. లెవల్ 1 ఉద్యోగుల జీతం - రూ.44,280, లెవల్ 2 ఉద్యోగుల జీతం - రూ. 48,954, లెవల్ 3 ఉద్యోగుల జీతం - రూ.53,382.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.57గా నిర్ణయిస్తే.. లెవల్ 1 ఉద్యోగుల జీతం రూ. 46,260, లెవల్ 2 ఉద్యోగుల జీతం రూ. 51,143, లెవల్ 3 ఉద్యోగుల జీతం రూ. 55,769 అవుతుంది. కొత్త పే గ్రూప్ కింద 80 శాతం నుంచి 157 శాతం వరకు జీతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.
8వ వేతన సంఘం అమలుతో ప్రస్తుత మూల వేతనానికి కరవు భత్యం (డీఏ) జోడిస్తారు. అదనంగా ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), ప్రయాణ భత్యం (టీఏ) కోసం కొత్త లెక్కలు వేస్తారు. కమిషన్ పెన్షనర్లకు ఉపశమనం అందిస్తుంది. పెన్షన్ కూడా ఫిట్మెంట్ కారకం ఆధారంగా ఉంటుంది. పెన్షన్ సకాలంలో చెల్లించే వ్యవస్థను క్రమబద్ధీకరిస్తారు.