8th Pay Commission Jobs: మీరు సర్కార్ నౌకరి కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? మంచి జీవితం ఉండాలా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. 8వ వేతన సంఘం లో పని చేసేందుకు అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. నెలకు కేవలం ఆరు రోజులు పని చేస్తే చాలు.. చేతినిండా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు.
ఏప్రిల్ 10, 2026 నాటి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు పెన్షన్లు పై అధ్యయనం చేసేందుకు నిపుణులు అవసరం ఉంది. అనుభవం వయసు ఆధారంగా మూడు కేటగిరీలో ఈ నియమాకాలను చేపడుతున్నారు. మీ వయసు 32 ఏళ్ల నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య ఉన్నట్లయితే అర్హతను బట్టి మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
8వ పే కమిషన్లు సీనియర్ కన్సల్టెంట్, కన్సల్టెంట్, ప్రొఫెషనల్ పోస్టులు ఉన్నాయి. సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కు పదేళ్ల అనుభవం ఉండాలి. గరిష్ట వయసు 45ఏండ్లు ఉండాలి. కన్సల్టెంట్కు ఆరేండ్ల అనుభవం ఉండాలి. గరిష్ట వయసు 47 ఏండ్లు ఉండాలి. ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ పోస్ట్ కి నాలుగేళ్ల అనుభవంతో పాటు గరిష్ట వయసు 32 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
వయసు అనుభవాన్ని ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి లెక్కిస్తారు. అయితే ఈ ఉద్యోగంలో జీతం చాలా ఆకర్షణయంగా ఉంటుంది. ఫుల్ టైం లేదా పార్ట్ టైం ఎంచుకోవచ్చు. నెలకు 1,80,000 ఉంటుంది. నెలకు 12 రోజులు పనిచేస్తే 90000. ఆరు రోజులు పని చేస్తే 45 వేల రూపాయలు ఇస్తారు.
కన్సల్టెంట్ కు ఫుల్ టైం జీతం ఒక లక్ష 20000 ఉంటుంది. పార్ట్ టైం కు వరుసగా 60000 రూపాయలు ఉంటుంది. ఆరు రోజులు పనిచేస్తే 30 వేల రూపాయలు ఉంటుంది . ప్రొఫెషనల్ ఫుల్ టైం కి 90000, 12 రోజులకు 45000, 6 రోజులకు 22,500 చెల్లిస్తారు .
అయితే ఈ ఉద్యోగులకు మీరు ఎలాంటి రాత పరీక్ష రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కమిషన్ లోని సీనియర్ అధికారుల బృందం మీ దరఖాస్తులను పరిశీలించి అర్హులైన వారిని వేగంగా ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఈ కమిటీ నిర్ణయమే అంతిమంగా ఉంటుంది. ఇది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగం మాత్రమే పర్మినెంట్ కాదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
అయితే మీరు చేయాల్సిన పనేంటంటే ఎంపికైన ప్రొఫెషనల్ 8వపే కమిషన్కు సహాయం చేయాలి. జీవితాల స్వరూపాన్ని విశ్లేషించడం, పాత డేటాను అధ్యయనం చేయడం, న్యాయపరమైన అంశాలను పరిశీలించడం, పలు మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి డేటా సేకరించి పనులు చేయాలి. అంటే భవిష్యత్తులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత పెంచాలో నిర్ణయించడంలో మీరు సహాయపడతారు అన్నమాట. వైద్య ఖర్చులు, డి ఎ , వైద్యం, ఫోన్ బిల్లు వంటివి ఇవ్వరు. కమిషన్ ఆఫీసుల్లో పని చేయడానికి స్థలం మాత్రమే ఇస్తారు. ల్యాప్టాప్ ఫోన్ వంటివి మీరే సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెంటనే అప్లై చేసుకోండి .