8th Pay Commission NC-JCM Meeting Today: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 1.19 కోట్ల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు నేడు భారీ గుడ్ న్యూస్ వినే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేగంగా పడుతున్నాయి. ఈరోజు సోమవారం నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ నిర్వహించనున్న సమావేశం ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును మార్చబోతోంది. ఈ సమావేశంలో జీత భత్యాల పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది.
రైల్వే, రక్షణ వంటి వివిధ రంగాల ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు నేటి సమావేశంలో తమ డిమాండ్లతో కూడిన ఉమ్మడి వినతిపత్రాన్ని సిద్ధం చేయనున్నారు. గత మార్చిలో చర్చించిన అంశాలకు ఇవాళ ఫైనల్ డెసిషన్ రాబోతోంది. ఈ మెమోరాండం ఆధారంగానే 8వ వేతన సంఘం జీతభత్యాల పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంపు. 7వ వేతన సంఘంలో ఇది 2.57గా ఉండగా, ఇప్పుడు దీనిని 3.15 నుండి 3.25 వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం 3.25 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లయితే.. ఉద్యోగుల కనీస వేతనం భారీగా పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు హెచ్ఆర్ఏ వంటి అలవెన్సులు కూడా వాటంతట అవే పెరుగుతాయి.
నేటి సమావేశంలో చర్చించబోయే మరో విప్లవాత్మక అంశం.. కరువు భత్యాన్ని మూల వేతనంలో విలీనం చేయడం. ప్రస్తుతం డీఏ 58శాతంగా ఉంది. ఇది త్వరలోనే 60శాతం మార్కును తాకనుంది. ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా డీఏను బేసిక్ పేలో కలిపేస్తే.. గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ ప్రయాణ భత్యాలు ఊహించని రీతిలో పెరుగుతాయి.
ఏప్రిల్ 13 ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత.. వేతన సంఘం తదుపరి ప్రధాన సమావేశం ఏప్రిల్ 24న డెహ్రాడూన్లో జరగనుంది. అలాగే ఏప్రిల్ 28 నుండి 30 వరకు ఢిల్లీలో ఉద్యోగ సంఘాలతో మరిన్ని చర్చలు జరగనున్నాయి.
నవంబర్ 3, 2025న ఏర్పాటైన 8వ వేతన సంఘానికి నివేదిక సమర్పించడానికి 18 నెలల సమయం ఉంది. అయితే, ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం జనవరి 1, 2026 నుంచే కొత్త వేతనాల అమలు జరగాలని బలంగా కోరుతున్నాయి.