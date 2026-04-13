8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై ఊపందుకున్న కసరత్తు.. త్వరలో 1.80 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాల భర్తీ?

8th Pay Commission: లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎనిమిదవ వేతన సంఘం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముసాయిదా,  సంప్రదింపుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి అనేక ముఖ్యమైన సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసింది. 8వ వేతన సంఘం ఈ నెల, వచ్చే నెల న్యూఢిల్లీ, పూణేలలో సంబంధిత వర్గాలతో సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు, అసోసియేషన్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, విభాగాలతో వివిధ అంశాలపై చర్చించనున్నారు. దీని అనంతరం.. ఈ సంఘం ముంబై, ఇతర రాష్ట్రాల్లో పర్యటించనుంది. 
సమావేశాలలో పాల్గొనడానికి, ఏ సంఘమైనా ముందుగా 8వ వేతన సంఘం నుండి అపాయింట్‌మెంట్ పొంది, తమ సిఫార్సుల మెమోరాండంను సమర్పించాలి. ఈ సమావేశాల కోసం సంబంధిత వర్గాలను సంప్రదించే ప్రయత్నాలను వేతన సంఘం కూడా కొనసాగిస్తోంది. కన్సల్టెంట్ల కోసం కమిషన్ 20 ఖాళీలను కూడా ప్రకటించింది. ఇది నెలకు రూ. 1.80 లక్షల వరకు జీతంతో కూడిన పూర్తికాలపు ఉద్యోగం. పార్ట్‌టైమ్ ఉద్యోగాలకు (నెలకు 6 రోజుల నుండి 12 రోజుల వరకు) కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

సమావేశాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఉద్యోగ సంఘాలు  భాగస్వాములతో ప్రత్యక్ష సంప్రదింపుల సమావేశాల షెడ్యూల్ ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:- ఈ సమావేశం ఏప్రిల్ 28, 29, 30 తేదీలలో న్యూఢిల్లీలో జరగనుంది. కమిషన్ మే 4-5 తేదీలలో పూణేలో సమావేశం కానుంది.  

సమావేశం  ఉద్దేశ్యం: ఉద్యోగ సంఘాలు ఎనిమిదవ వేతన సంఘం కింద ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.57 నుండి 3.25కు పెంచాలని, అలాగే కనీస వేతనాన్ని రూ.18,000 నుండి రూ. 41,000-రూ. పనేే51,480కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ అంశాలపై సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. పాల్గొనడానికి, అధికారిక పోర్టల్ 8cpc.gov.in లేదా ఇన్నోవేట్ ఇండియా (MyGov)ను సందర్శించండి. మీ వినతిపత్రాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించండి. చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2026. మీ వినతిపత్రాన్ని సమర్పించిన తర్వాత, సమావేశానికి హాజరు కావడానికి అపాయింట్‌మెంట్ కోరుతూ ఈమెయిల్ చేయవలసి ఉంటుంది.   

ఏదైనా ఉద్యోగ సంఘం లేదా సంస్థ కమిషన్ ముందు తమ అభ్యర్థనలను ఉంచాలనుకుంటే, వారు తప్పనిసరిగా  మెమోరాండం  సమర్పించాలి. ఇందుకోసం కమిషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (8cpc.gov.in) సందర్శించి అపాయింట్‌మెంట్ కోరవచ్చు. ఢిల్లీ, పుణే సమావేశాల కోసం అపాయింట్‌మెంట్ తీసుకోవడానికి ఏప్రిల్ 20, 2026 ఆఖరి తేదీ.

వేతన సవరణ ప్రక్రియను శాస్త్రీయంగా, వేగంగా పూర్తి చేయడానికి కమిషన్ 20 మంది కన్సల్టెంట్లను నియమించుకుంటోంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి భారీ వేతనాలు అందనున్నాయి. సీనియర్ కన్సల్టెంట్: 5 పోస్టులు (10+ ఏళ్ల అనుభవం) కన్సల్టెంట్: 5 పోస్టులు (6+ ఏళ్ల అనుభవం) యువ నిపుణులు: 10 పోస్టులు (4+ ఏళ్ల అనుభవం) వీరికి నెలకు గరిష్టంగా రూ. 1.80 లక్షల వరకు జీతం లభిస్తుంది.

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులే కీలకం! ఈ నిపుణుల నియామకానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. తక్కువ వయసు ఉన్న ప్రతిభావంతులైన యువ నిపుణులకు (32 ఏళ్ల వరకు) కూడా ఇందులో అవకాశం కల్పించడం విశేషం. దరఖాస్తు గడువు, మరిన్ని వివరాలకు వెబ్‌సైట్‌ను తనిఖీ చేయాలని కమిషన్ సూచించింది.కమిషన్ వేగం పెంచడంపై ఆల్ ఇండియా ఎన్‌పిఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజీత్ సింగ్ పటేల్ సానుకూల స్పందన వ్యక్తం చేశారు.  షెడ్యూల్ ప్రకటనతో మాకు నమ్మకం కలిగింది. త్వరలోనే మా సూచనలను కమిషన్ ముందు ఉంచుతాము  అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

   సాధారణంగా వేతన సంఘం నివేదిక రావడానికి సమయం పడుతుంది. కానీ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వేగం చూస్తుంటే, సిఫార్సులను సకాలంలో అమలు చేయాలనే పట్టుదలతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది 1.19 కోట్ల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెద్ద ఊరట లభిస్తుంది. 

