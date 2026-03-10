8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక అడుగు.. 66 శాతం వరకు బేసిక్ శాలరీ పెంపు?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల త్వరలోనే గుడ్‌న్యూస్‌ వినబోతున్నారు. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు దిశగా మోదీ సర్కార్‌ తాజాగా ఒక అద్భుతమైన ప్రకటన విడుదల చేసింది. కొత్త వేతన నిర్మాణంపై సలహాలతో పాటు ప్రత్యేకమైన సూచనలు కోరుతూ కేంద్రం అధికారిక నోటీసులను జారీ చేసింది. దీంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో ఈ 8వ కేంద్ర వేతన సంఘంపై ఊహించని చర్చలు నడుస్తున్నాయి. 

8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు అవసరమైన ఫీడ్‌బ్యాక్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. దేశ్యవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు పెన్షనర్ల అసోసియేషన్లు, ప్రత్యేకమైన నిపుణులు తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పించాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కోరింది.   

దీనికి సంబంధించిన సూచనలు MyGov కేవలం ఆన్‌లైన్ లేదా కమిషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో సమర్పించే విధంగా ప్రత్యేకమైన చర్యలు కూడా చేపట్టింది. అంతేకాకుండా పోస్ట్, ఈమెయిల్ లేదా పిడిఎఫ్ రూపంలో పంపే సూచనలను లెక్కలోకి తీసుకోబోమని అధికారులు ఇప్పటికే తెలిపారు. ఏప్రిల్ 30 వరకు అన్ని రకాల సూచనలను సమర్పించాలని కోరింది.   

పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉద్యోగ సంఘాలు జీతాల పెంపుపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నాయని ఇప్పటికే వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస వేతనం రూ.18 వేల నుంచి ఏకంగా రూ.26 వేలకే లేదా రూ.30 వేలకు పెంచాలని సంఘాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. ఒక వేళ ఈ ప్రతిపాదనలను కమీషన్‌ ఆమోదిస్తే ఏకంగా 66 శాతం వరకు బేసిక్ శాలరీ పెరుగుతుంది. 

అంతేకాకుండా 1956 నుంచి కొనసాగుతున్న ముగ్గురు సభ్యుల కుటుంబం ఆధారంగా జీతాలను లెక్కించే పాత పద్ధతిని మార్చాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.. తల్లిదండ్రులు, పిల్లల బాధ్యతలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల, కుటుంబ యూనిట్‌ను ఐదుగురు సభ్యులుగా పరిగణించి .. వేతనాన్ని నిర్ణయించాలని వారు వేతన సంఘాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.  

అలాగు జీతాల పెంపు మాత్రమే కాకుండా..ఇంటి అద్దె (HRA), ప్రయాణ భత్యం (TA)తో పాటు పెన్షన్‌ ప్రయోజనాలను కూడా ఈ కమిషన్‌ సమీక్షించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 30 నాటికి వచ్చే అన్ని సూచనలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత, కమిషన్ తన తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వల్ల కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.  

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాల్లో వస్తున్న వార్తలను అధారంగా తీసుకుని రాసింది. మాత్రమే, దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు. అలాగే జీతాల పెంపు అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం మాత్రమే.. 

