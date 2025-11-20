English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission Updates: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. జీతాల పెంపులో భారీ మార్పులు

8th Pay Commission Updates: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. జీతాల పెంపులో భారీ మార్పులు

8th Pay Commission Salary Hike News: కొత్త పే కమిషన్ ఏర్పాటు కావడంతో వేతన సవరణ ఎలా ఉంటుందోనని ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులతో సమానంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే జరిగితే.. ఉద్యోగులకు బోనస్‌, వేతన పెంపుదల, పదోన్నతులు ఇలా అన్నింటిలోనూ భారీ మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. వివరాలు ఇలా.. 
 
1 /11

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి వేతన పెంపు ఎలా ఉండాలి..? పెన్షన్ ఎంత ఉండాలి..? ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత..? వంటి అనేక విషయాలపై కొత్త పే కమిషన్ అధ్యయనం చేస్తోంది. అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి కేంద్రానికి కమిటీ తమ సిఫార్సులు అందజేయనుంది.    

2 /11

కొత్త పే కమిషన్ నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను కూడా ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల జీతాలకు అనుగుణంగా తీసుకురావాలనే అంశాన్ని కేంద్రం పరిశీలిస్తోందని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నిబంధనలో పేర్కొంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు జీతాలను మరింత ఆకర్షణీయంగా.. విధుల్లో పోటీ తత్వంతో కూడినదిగా చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.  

3 /11

ఈ కొత్త సిఫార్సులకు కేంద్రం ఆమోద ముద్ర వేస్తే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల మాదిరే ఆకర్షణీయమైన జీతాలు అందుకుంటారు. ఇలా చేస్తే అన్ని రంగాలలో ఉత్పాదకత పెరుగుదల, మెరుగైన పని ఫలితాలను రాబట్టడం.. ​​జవాబుదారీతనం, విధులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.  

4 /11

మెరుగైన జీతాలు ఉంటే.. ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తులను ప్రభుత్వ రంగంలోకి ఆకర్షించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అంటే కేవలం సురక్షితమైన ఉపాధిగా మాత్రమే కాకుండా.. అభివృద్ధి, మంచి జీతం, వృద్ధికి అవకాశాలను అందించే వృత్తిగా చూడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.  

5 /11

ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల ప్రకారం కొత్త పే కమిషన్ అధ్యయనం చేస్తుంది. ప్రభుత్వ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల జీతాల స్కేళ్లను ప్రైవేట్ రంగస్థాయికి ఎలా దగ్గరగా తీసుకురావాలో లెక్కలు వేయనుంది.   

6 /11

టెక్నికల్ స్కిల్ లేదా స్పెషల్ స్కిల్ అవసరమయ్యే స్థానాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. దీంతో ఐటీ, డేటా అనలిటిక్స్, ఇంజనీరింగ్, సైన్స్,  పరిపాలన వంటి రంగాలలోని ఉద్యోగులకు జీతాల పెంపు భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.   

7 /11

విధుల్లో ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధారంగా రికార్డులు, ప్రమోషన్స్ ఉండనున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ రంగంలోని ఉద్యోగులకు కూడా తమ పనితీరు ఆధారంగానే జీతాల పెంపు, పదోన్నతులు ఉంటాయి.  

8 /11

కొత్త పే కమిషన్‌లో పనితీరు ఆధారిత బోనస్ వ్యవస్థను సిఫార్సు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇక నుంచి అన్ని ఉద్యోగులకు ఒకే విధమైన వేతన పెంపు ఉండదు. కష్టపడి పని చేసే ఉద్యోగులకు.. కొత్త ఆవిష్కరణలు చేసే వారికి ఎక్కువ వేతన పెంపు ఉంటుంది.  

9 /11

7వ వేతన సంఘంలో జీత నిర్మాణాన్ని సరళీకృతం చేయడం.. సమతుల్యం చేయడంపై దృష్టి పెట్టారు. అయితే ఈసారి 8వ వేతన సంఘం యోగ్యత, పోటీతత్వం ఆధారంగా ఒక నిర్మాణాన్ని రూపొందించే దిశగా ప్లాన్ చేయనున్నారు.  

10 /11

ఈ కొత్త వేతన నిర్మాణం అమలు అయితే.. మన దేశంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఇమేజ్ పూర్తిగా మారుతుంది. ఇవి సాధారణ వేతన పెంపు సిఫార్సులకు అదనంగా ఉంటాయి. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా ఉద్యోగులకు ఎంత జీతం పెంచాలనే అంశం ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త బేసిక్ పేను నిర్ణయించేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాథమిక వేతనాన్ని ఫిట్‌మెంట్ కారకంతో గుణిస్తారు.  

11 /11

ఉదాహరణకు.. రూ.18 వేలు బేసిక్ జీతం ఉన్న ఉద్యోగులకు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటే వేతన పెంపు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..  ==> 1.92 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్-రూ.34,560  ==> 2.08 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్-రూ.37,440  ==> 2.28 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్-రూ.41,040  ==> 2.57 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ -రూ.46,260  ==> 2.86 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ -రూ.51,480  ==> 3.00 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ -రూ.54,000

