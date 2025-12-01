English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఊహించని షాక్.. బేసిక్ పేలో DA విలీనంపై కీలక ప్రకటన

8th Pay Commission DA Merger News: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ షాకిచ్చింది. ఉద్యోగులు చాలా రోజులుగా డిమాండ్ చేస్తున్న డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) లేదా డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR)ను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం పరిశీలనలో లేదని సోమవారం స్పష్టం చేసింది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు.
డీఏ, డీఆర్‌ను బేసిక్ పేలో విలీనం గురించి లోక్‌సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానం ఇచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం రాజ్యాంగాన్ని నోటిఫై చేసిందని.. ప్రస్తుతానికి డీఏ లేదా డీఆర్‌ను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన లేదన్నారు.

"ప్రస్తుత డీఏను బేసిక్ పేతో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం పరిశీలనలో లేదు. ప్రజల జీవన వ్యయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని.. ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ప్రాథమిక వేతనం/పెన్షన్ విలువ తగ్గిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డీఏ, డీఆర్ రేట్లను సవరిస్తున్నాం.." అని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.  

డీఏ లేదా డీఆర్ పెంపు కోసం లేబర్ బ్యూరో విడుదల చేసే ఆల్‌ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్‌ (AICPI-IW)‌ని ఆధారంగా తీసుకుంటామని మంత్రి వివరించారు. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ 3, 2025 నాటి తీర్మానాన్ని నోటిఫై చేసిందని.. ఆ నోటిఫికేషన్ కాపీని అనుబంధం-1లో జతపరిచామని తెలిపారు.      

ప్రస్తుతం డీఏ, డీఆర్ 55 శాతంగా ఉన్నాయి. గత నెలలో దీపావళికి ముందు ప్రభుత్వం డీఏ/డీఆర్‌ను 3 శాతం పెంచడంతో 55 శాతానికి చేరిన విషయం తెలిసిందే.  

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ, పెన్షనర్లకు డీఆర్ అందజేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 8వ వేతన సంఘం తీసుకునే నిర్ణయాలు 5 మిలియన్లకు పైగా ఉద్యోగులను, 6.5 మిలియన్లకు పైగా పెన్షనర్లపై ప్రభావం చూపించనున్నాయి.  

ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసి డిసెంబర్ 31, 2025తో పదేళ్లు పూర్తవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఏడాది జనవరిలోనే కేంద్రం కొత్త పే కమిషన్ ప్రకటించింది. అయితే సభ్యుల నియామకంలో జాప్యం జరిగింది.

జస్టిస్ (రిటైర్డ్) రంజనా దేశాయ్ నేతృత్వంలో కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రకటించింది. ఈ కమిషన్ 18 నెలల్లోపు జీతాలు, ప్రాథమిక వేతనం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ తదితర అంశాలపై అధ్యయనం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులను అందజేయనుంది.  

8th Pay Commission 8th Pay Commission News 8Th Pay Commission Salary 8th Pay Commission Updates 8th Pay Commission Latest Updates

