8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి ఎక్కువ ఆశించకూడదా? జీతాలు కేవలం 13 నుంచి 14 శాతం మాత్రమే పెరుగుతాయా?

8th Pay Commission Latest Update: 8వ వేతన సంఘంపై ఉద్యోగులు గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వారి ఆశలపై నిపుణుల అంచనాలు నీళ్లు చల్లేలా ఉన్నాయి. జీతాల పెంపు కేవలం 13శాతం నుంచి 14శాతం మాత్రమే ఉంటుందని నిపుణులు బాంబు పేల్చారు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు ఉంది 8వ వేతన సంఘం పరిస్థితి. ఎందుకంటే 8వ వేతన సంఘం వివరాలు ఉద్యోగుల మధ్య చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 50 మిలియన్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 6.5మిలియన్ల పెన్షనర్లు 8వ వేతన సంఘంపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ సారి తమ బేసిక్ శాలరీలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుందని ఆశిస్తున్నారు. అంతేకాదు డిఏ, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ ఫార్ములాలో కూడా మార్పులు చేయనున్నారు. ఇది ఉద్యోగులకు భారీ రిలీఫ్ అందిస్తుంది. 

అయితే ఉద్యోగ సంఘాలు 3.83 ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అయితే 8వ ఆర్థిక సంఘాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్న బ్రోకరేజీ సంస్థలు వేతన సంఘం ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.8 నుంచి 2.46 మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నాయి. జీతాల పెంపు 13శాతం నుంచి 34శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నాయి. 

8వ వేతన సంఘం సమయంలో 3.83 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ప్రవేశపెట్టాలంటూ..  తద్వారా కనీస మూల వేతనాన్ని రూ. 69,000కు పెంచాలని నేషనల్ కౌన్సిల్-జెసిఎం డిమాండ్ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.  ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 3-యూనిట్ విధానానికి బదులుగా.. దీనిని 5-కుటుంబ యూనిట్ విధానం ఆధారంగా చేయాలని ఆ సంస్థ అభ్యర్థించింది.

ప్రస్తుతం 2015-16 కంటే ఖర్చు అధికంగా ఉంది. అంతేకాదు గత దశాబ్ద కాలంలో ద్రవ్యోల్బణం భారీగా పెరిగిపోయింది. అధిక ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైవేట్  ప్రభుత్వ రంగాల మధ్య జీతాల వ్యత్యాసాన్ని తగ్గిస్తుందని నేషనల్ కౌన్సిల్-జెసిఎం పేర్కొంది. అంతేకాదు.. బేసిక్ శాలరీలో పెరుగుదల పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షనర్లకు మరిన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని పేర్కొంది.

FNPO 3 నుండి 32.5 వరకు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను డిమాండ్ చేసింది. దీని ఆధారంగా కనీస బేసిక్ శాలరీ రూ.54,000గా ఉంటుంది. దాదాపు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు 3 కంటే ఎక్కువ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను డిమాండ్ చేశాయన్నది గమనించదగ్గ విషయం.

ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్‌లోని ఒక రిపోర్టు ప్రకారం.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.8గా ఉండే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దీని ఫలితంగా జీతం 13 శాతం పెరుగుతుంది. మరోవైపు యాంబిట్ క్యాపిటల్ 1.82 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను అంచనా వేస్తోంది. దీనితో జీతం 14 శాతం పెరుగుతుంది.

2025 నవంబర్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సంఘం ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాలు , పెన్షన్లపై ప్రభుత్వానికి తన అభిప్రాయాలను అందిస్తుంది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ ఈ కమిటీకి అధ్యక్షత వహించగా..  ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ ఇందులో సభ్యునిగా ఉన్నారు. ఈ సంఘం తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించడానికి 18 నెలల సమయం ఉంది.  

