8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. 8పే కీలక నిర్ణయం.. ఏప్రిల్ 30లోపే ఛాన్స్.. పెరగనున్న జీతాలు, పెన్షన్లు?

8th Pay Commission Latest Update: దేశవ్యాప్తంగా  కోట్లాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల చిరకాల స్వప్నం 8వ వేతన సంఘం. ప్రస్తుతం ఈ కమిషన్ తన పనిని వేగవంతం చేస్తూ... కీలక దశకు చేరింది. జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్ సంస్కరణలకు సంబంధించి సిఫార్సులను ఖరారు చేసేందుకు క్షేత్రస్థాయి నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరిస్తోంది.
అయితే ఎనిమిదవ వేతన సంఘం తన సిఫార్సులను రూపొందించే ముందు వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, సంస్థల నుంచి నేరుగా సూచనలు ఆహ్వానిస్తోంది. కమిషన్ బృందాన్ని కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకోవాలనుకునే సంఘాలు ఏప్రిల్ 10, 2026 లోపు ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వేతనాలు, పెన్షన్ల పెంపుపై తమ అభిప్రాయాలను, రిప్రజెంటేషన్లను పంపేందుకు ఏప్రిల్ 30, 2026ను ఆఖరి గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ లోపు వచ్చే సూచనల ఆధారంగానే కమిషన్ తన తుది నివేదికను సిద్ధం చేస్తుంది.

కేవలం ఫైళ్లకే పరిమితం కాకుండా, నేరుగా ఉద్యోగుల సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు కమిషన్ రాష్ట్రాల పర్యటనలు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా మొదటి పర్యటన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉండనుంది. అక్కడ స్థానిక సంస్థలు, యూనియన్లతో సమావేశమై వారి సమస్యలను కమిషన్ నోట్ చేసుకోనుంది. తదుపరి పర్యటనల వివరాలను సంబంధిత భాగస్వాములకు ఇమెయిల్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు చేరవేస్తున్నారు.

  ఉద్యోగులు ప్రధానంగా ఆశిస్తున్న అంశం  బకాయిలు. ఏడవ వేతన సంఘం పదవీకాలం డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసింది. కాబట్టి, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ కమిషన్ నివేదిక సమర్పణలో జాప్యం జరిగినా, అమలు మాత్రం వెనకటి తేదీ (జనవరి 1) నుంచే వర్తింపజేస్తే.. ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఏరియర్స్ రూపంలో భారీ మొత్తంలో నగదు అందే అవకాశం ఉంది.

నవంబర్ 3, 2025న ఏర్పాటైన ఈ కమిషన్‌కు నివేదిక ఇచ్చేందుకు సుమారు 13 నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ స్వల్ప వ్యవధిలోనే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించి, కేంద్రానికి రిపోర్ట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌తో ఉద్యోగ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా ఆశలు చిగురించాయి.

ఈ వేతన సంఘం నిర్ణయాలు కేవలం ప్రస్తుత ఉద్యోగులకే కాకుండా, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 48 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  67 లక్షల మంది పెన్షనర్లు, అంటే మొత్తం కోటి మందికి పైగా ఈ కొత్త వేతన సవరణ ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు. ధరల పెరుగుదల  దృష్ట్యా, ఈ వేతన సవరణ తమ ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరుస్తుందని వారు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30 లోపు వచ్చే సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కమిషన్ తన తుది నివేదికలో వీరికి ఎంతవరకు ఊరటనిస్తుందో వేచి చూడాలి.

