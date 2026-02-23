8th Pay Commission Update 2026: కొత్త పే కమిషన్ ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది..? జీతాల పెంపు ఎంత ఉంటుంది..? సిఫార్సులు ఎలా ఉంటాయి..? ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఇదే చర్చ జరుగుతోంది. త్వరలోనే హోలీ సందర్భంగా డీఏ పెంపు కూడా ఉండడంతో 8వ వేతన సంఘం గురించి చర్చలు మరింత ఊపందుకున్నాయి.
కొత్త కమిషన్కు సంబంధించిన నిబంధనలను (ToR) కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది నవంబర్లోనే ఆమోదించింది. కమిటీ నియామకం పూర్తి కాగా.. ప్రస్తుతం సిఫార్సులు సిద్ధం చేయడంలో ప్యానెల్ బిజీగా ఉంది. కమిటీ నివేదిక సమర్పించేందుకు కేంద్రం 18 నెలల సమయం గడువు ఇచ్చింది.
7వ వేతన సంఘం సిఫార్సు చేసిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 కాగా.. ఉద్యోగుల బేసిక్ పే శాలరీ రూ.7 వేల నుంచి రూ.18 వేలకు పెరిగింది. 7వ CPC ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లో రెండు భాగాలుగా చేశారు.
ఇందులో 2.25 ద్రవ్యోల్బణ భాగం కాగా.. రెండో భాగం 0.32 భాగం నిజమైన జీతాల పెంపునకు సంబంధించినది. జనవరి 1, 2016 నాటికి 125 శాతం డీఏను కొత్త బేసిక్ పేలో జోడించి అమలు చేశారు.
అప్పుడు విలీనం ఎలా జరిగిందంటే..? పాత బేసిక్ పే: 100 శాతం (విలువ 1.00) విలీనం చేయబోయే డీఏ: 125 శాతం (విలువ 1.25) మొత్తం ద్రవ్యోల్బణం-సర్దుబాటు చేసిన కొత్త బేస్: 1.00+1.25 = 2.25
ఇప్పుడు కొత్త వేతన సంఘం అమలు నాటికి డీఏ 60 శాతం చేరే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని డీఏలో విలీనం చేస్తే 1.00+0.60 = 1.60 అయితే 7వ వేతన సంఘంలాగా 14.22 శాతం నిజమైన వేతన పెంపును ఇవ్వాలని భావిస్తే.. 8వ వేతనం సంఘానికి 1.142 అదే పెంపు ఫ్యాక్టర్ను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే.. 7వ వేతనం సంఘంలో అనుసరించిన పద్ధతిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇలా ఉంటుంది: 1.60 x 1.1422 = 1.8275.
ప్రస్తుత కమిషన్ ఈ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు చేస్తే.. ఉద్యోగుల బేసిక్ పే రూ.18 వేల నుంచి 1.83 రెట్లు పెరుగుతుంది: అంటే అప్పుడు రూ. 18,000 x 1.83 = రూ. 32,940 అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.