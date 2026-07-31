8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. వేతనాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులపై అభిప్రాయాలు సేకరించేందుకు కమిషన్ దేశంలోని పలు నగరాల్లో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఇప్పటివరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల కాలేదు.
2025 నవంబర్లో ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం ప్రస్తుతం తన పనిలో సగం దశకు చేరుకుంది. మొత్తం 18 నెలల కాలవ్యవధిలో ఇప్పటికే సుమారు తొమ్మిది నెలలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు రెండో దశలో ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల ప్రతినిధులతో విస్తృతంగా చర్చలు జరుపుతోంది.
కమిషన్కు జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు, ఇతర సేవా నిబంధనలను సమీక్షించి తుది నివేదికను సిద్ధం చేయడం ఈ కమిషన్ ప్రధాన బాధ్యత.ఆగస్టు 7, 10 తేదీల్లో ఢిల్లీలో ఉద్యోగ సంఘాలతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే తమ వినతిపత్రాలు సమర్పించిన సంఘాలు ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించనున్నాయి. సమావేశానికి ముందు ఆన్లైన్లో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలని కమిషన్ సూచించింది.
ఢిల్లీతో పాటు చెన్నై, పుదుచ్చేరి, చండీగఢ్ నగరాల్లో కూడా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ప్రభుత్వ సంస్థల ప్రతినిధుల నుంచి సూచనలు, అభిప్రాయాలు తీసుకుని తుది సిఫార్సులు రూపొందించనున్నారు.ఇటీవల రాజ్యసభలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కూడా కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. కమిషన్ తన పనుల పురోగతిపై మధ్యంతర నివేదికలు ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. కమిషన్ స్వతంత్రంగా తన విధులను నిర్వహిస్తుందని తెలిపింది.
ఇక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు 3.8 నుంచి 4.0 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని కోరుతున్నాయి. అయితే దీనిపై కమిషన్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం ప్రకటించలేదు. అలాగే కనీస వేతనం, పెన్షన్ పెంపు విషయంలో కూడా ఇంకా తుది నిర్ణయం వెలువడలేదు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సంప్రదింపుల అనంతరం కమిషన్ తన తుది నివేదికను 2027 మే లేదా జూన్ నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ నివేదిక ఆధారంగానే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతనాలు, పెన్షన్లలో మార్పులపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లేదా కొత్త వేతనాల వివరాలకు అధికారిక ధృవీకరణ లేదని గుర్తుంచుకోవాలి.