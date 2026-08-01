Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆశలు పెంచిన 5 కీలక అప్‌డేట్లు ఇవే!

8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆశలు పెంచిన 5 కీలక అప్‌డేట్లు ఇవే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:39 PM IST

8th pay commission:8వ వేతన సంఘం పనులు వేగం పుంజుకున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్లతో సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి. చండీగఢ్, చెన్నై, పుదుచ్చేరి, ఢిల్లీలో కీలక సమావేశాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో 1.1 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆశలు మరింత పెరిగాయి.

Pensioners1/5

8వ వేతన సంఘం తాజా అప్‌డేట్స్

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం  పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ కమిషన్ తన సిఫార్సుల తయారీని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం 18 నెలల గడువులో సగం దశకు చేరుకున్న కమిషన్ పనితీరుపై 1.1 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

Central Government Employees2/5

8వ పే కమిషన్ 2026

మొదటి కీలక అప్‌డేట్ చండీగఢ్‌లో జరగనున్న సంప్రదింపుల గురించి. సెప్టెంబర్ 16 నుంచి 18 వరకు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలను నేరుగా కమిషన్‌కు తెలియజేసే అవకాశం ఉంటుంది. దరఖాస్తుల చివరి తేదీ ఆగస్టు 25గా నిర్ణయించారు.  

8th Pay Commission 20263/5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

రెండో అప్‌డేట్ పుదుచ్చేరిలో సెప్టెంబర్ 9న జరగనున్న సమావేశం. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల అభిప్రాయాలను కూడా కమిషన్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటోంది. దీంతో దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల సూచనలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.మూడో అప్‌డేట్ చెన్నైలో సెప్టెంబర్ 7, 8 తేదీల్లో జరగనున్న చర్చలు. దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలకు చెందిన గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగ సంఘాలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు తమ డిమాండ్లు, సమస్యలను ఈ సమావేశంలో వివరించనున్నాయి.

8th Pay Commission latest updates4/5

పెన్షనర్లు

నాలుగో అప్‌డేట్ ఢిల్లీలో ఆగస్టు 7 మరియు 10 తేదీల్లో నిర్వహించే సమావేశాలు. కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలు, ఉద్యోగ సంఘాలతో నేరుగా చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాలు వేతనాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ అంశాలపై కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.ఐదో అప్‌డేట్ మెమొరాండం సమర్పణ గడువు పొడిగింపు. మొదట నిర్ణయించిన తేదీకి బదులుగా జూన్ 15 వరకు గడువు పెంచారు. దీంతో మరిన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు తమ ప్రతిపాదనలు సమర్పించే అవకాశం పొందాయి.

8th Pay Commission5/5

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

ఇప్పటి వరకు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, కొత్త వేతనాలు లేదా పెన్షన్ పెంపుపై అధికారిక నిర్ణయం మాత్రం వెలువడలేదు. అయితే కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు 3.8 నుంచి 4 రెట్లు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు చేయాలని కోరుతున్నాయి. దీనిపై తుది నిర్ణయం కమిషన్ సిఫార్సుల తర్వాతే తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం కమిషన్ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అభిప్రాయాలు సేకరిస్తోంది. అన్ని వర్గాల సూచనలను పరిశీలించిన తర్వాత 2027 మధ్య నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తుది నివేదిక సమర్పించే అవకాశం ఉంది. దీంతో లక్షలాది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ వేతనాలు, పెన్షన్లలో ఎంత పెరుగుదల ఉంటుందో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest Updates
8th Pay Commission 2026
Central Government Employees
Pensioners

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మనుషులకే కాదు.. గేదెలకీ మేకప్.. హర్యానాలో బఫెలో బ్యూటీ పార్లర్.. వీడియో!
2
3
4
5