8th Pay Commission Central Government Employees Salary Hike: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 8వ వేతన కమిషన్ గతేడాది ఏర్పాటు చేశఆరు. ఈ యేడాది నుంచి అది అమల్లోకి రావాలి. పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి రావడానికి మరో రెండేళ్ల వ్యవధి ఉంది. ఆ తర్వాత పెరిగిన జీతం ఈ యేడాది జనవరి నుంచి ఇవ్వనున్నారు. 8th పే కమిషన్ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెద్ద ఎత్తున వేతన పెంపు పెరగనున్నాయి.
Fitment Factor in Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ పే కమిషన్.. ప్రస్తుతం 7వ వేతన కమిషన్ ప్రకారం వేతనాలు అందుకుంటున్నవారు.. కొత్తగా ఏర్పడిన 8వ వేతన కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం కొత్త వేతనాలతో భారీగా లాభపడబోతన్నారు. దీని ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 2024 జులై 1 నుంచి 53% డియర్నెస్ అలవెన్స్ పొందుతున్నారు. 8వ పే కమిషన్ ను 2025 జనవరి నెల నుంచి పెరుగింది. పూర్తి స్థాయిల్లో అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పాత బాకీలన్ని కలిపి ఉద్యోగులకు వేతనం ఇవ్వనున్నారు.
Dearness Allowance Hike: ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు 7వ పే కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు జీతాలు పొందుతున్నారు. 2016 జనవరి 1న ఆమోదించిన 7వ పే కమిషన్, కనీస జీతాన్ని రూ.7,000 నుంచి రూ.18,000కి పెరిగింది. ఇక 8వ పే కమిషన్ సూచనలు వచ్చిన తర్వాత జీతాల్లో భారీ పెరుగుదల ఉండబోతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, కనీస వేతనం రూ.51,480కి చేరుకుంటుంది.
Fitment Factor in 8th Pay Commission: ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉద్యోగుల జీతాలకు ఎంత పెరుగుతున్నాయనే దానికి సంబంధించనది. 7వ పే కమిషన్ 2.57 గా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా, ఉద్యోగుల కనీస వేతనం మూడు రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, 8వ పే కమిషన్ 2.5-2.8 మధ్య ఉండబోతున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
Revised Pay Rules 2026: ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి ప్రస్తుత కనీస వేతనం రూ.40,000గా ఉంటే, 8వ పే కమిషన్ 2.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం.., కొత్త వేతనం రూ.1,00,000కు పెరుగబోతుంది. మొదట, డియర్నెస్ అలవెన్స్ ఉండదు కానీ, పే కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం తదుపరి యేడాదిల్లో ఎక్స్ ట్రా అలవెన్స్లు దీనికి జోడించనున్నారు.
Benefits for Government Employees: 8వ పే కమిషన్ వల్ల ఉద్యోగుల జీతాలు మాత్రమే కాకుండా, పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ వంటి రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు కూడా అంతే స్థాయిలో పెరకబోతున్నాయి. కొత్త "సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీస్ రూల్స్ 2025" ప్రకారం, ఈ మార్పులు అమలు చేస్తారు. సానుకూలమైన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో ఉద్యోగులు భారీగా లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉందని చెప్పాలి.