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8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.18 వేల జీతం కాస్తా రూ.69 వేలు..?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 17, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:28 PM IST

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కొత్త పే కమిషన్‌లో కనీస వేతనం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ వంటి అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాలు పలు సూచనలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కనీస వేతనాన్ని లెక్కించే విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలని కొన్ని సంఘాలు ప్రతిపాదించాయి.

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8వ వేతన సంఘం

ప్రస్తుతం కుటుంబ అవసరాలను లెక్కించే సమయంలో ఉద్యోగి, జీవిత భాగస్వామి, ఇద్దరు పిల్లలను పరిగణనలోకి తీసుకునే విధానం ఉంది. అయితే కొత్త ప్రతిపాదనలో ఆధారపడిన వృద్ధ తల్లిదండ్రులను కూడా కుటుంబ సభ్యులుగా పరిగణించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. దీంతో ఉద్యోగి కుటుంబంపై ఉండే ఆర్థిక బాధ్యతలను మరింత విస్తృతంగా లెక్కించవచ్చని వారు చెబుతున్నారు.  

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8వ పే కమిషన్ జీతం

ఈ ప్రతిపాదనలో ఉద్యోగిని ఒక యూనిట్‌గా, జీవిత భాగస్వామిని మరో ఒక యూనిట్‌గా తీసుకుంటారు. ఇద్దరు పిల్లలకు కలిపి 1.6 యూనిట్లు, ఆధారపడిన ఇద్దరు తల్లిదండ్రులకు మరో 1.6 యూనిట్లు కేటాయించాలని సూచించారు. మొత్తంగా 5.2 యూనిట్లు వస్తాయి. దీనిని సుమారు 5 యూనిట్లుగా తీసుకుని కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.  

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ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు

ఈ లెక్క ప్రకారం ఐదుగురు సభ్యుల కుటుంబానికి అవసరమైన ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. కిరాణా సరుకులు, ఇంటి అద్దె, విద్యుత్ బిల్లులు, పిల్లల విద్య, పండుగలు, ఇతర అవసరమైన ఖర్చులను కలిపితే కుటుంబ ఖర్చులు గణనీయంగా ఉంటాయని సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి.  

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కనీస వేతనం

ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదిస్తే కనీస మూల వేతనం సుమారు రూ.68,947 వరకు ఉండవచ్చని లెక్కలు సూచిస్తున్నాయి. అంటే దీనిని దాదాపు రూ.69,000గా పరిగణించవచ్చు. ఈ లెక్కలో 3.833 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ఉపయోగించినట్లు సమాచారం. అయితే ఇవి ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలు చేస్తున్న ప్రతిపాదనలు, లెక్కలు మాత్రమే. ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయం వంటి అంశాలను బట్టి కనీస వేతనం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కొన్ని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే తుది నిర్ణయం 8వ వేతన సంఘం సిఫారసులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

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కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

కొత్త వేతన విధానం అమలైతే ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లపై కూడా ప్రభావం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మూల వేతనం పెరగడం వల్ల పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ వంటి ప్రయోజనాల్లో కూడా మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి రూ.69,000 కనీస వేతనం ఖరారైనట్లు చెప్పలేం. ఇవన్నీ ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. తుది నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఉద్యోగులు అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.

TAGS:
8th Pay Commission
8Th Pay Commission Salary
8Th Pay Commission Latest Update
Minimum Salary
Central Government Employees

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