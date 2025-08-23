English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?

 8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ 8పే కమిషన్ విషయంలో అతి త్వరలోనే ఓ నిర్ణయం తీసుకుబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం నూతన పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని జనవరి నెలలో ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ ఇప్పటికీ దాదాపు 8 నెలలు గడుస్తున్నా ఎలాంటి కదలిక లేదు. దీంతో ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర అసహనం పెరిగింది. ఒక దాదాపు ఒక కోటి మంది ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు 8 పే  కమిషన్ ఏర్పాటు కోసం తీవ్రంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

నిజానికి షెడ్యూల్ ప్రకారం చూస్తే డిసెంబర్ 31వ తేదీ 2025 నాటికి 7వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు ముగియనున్నాయి.  ఈ నేపథ్యంలో జనవరి ఒకటో తేదీ 2026 నుంచి 8పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ అనూహ్యంగా ఇప్పటివరకు 8వ పే కమిషన్ చైర్మన్ ఇలాగే ఇతర సభ్యుల నియామకం కూడా జరగలేదు. 

 అయితే 8పే కమిషన్ ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత కనీసం 8 నుంచి 10 నెలల పాటు దానిపై అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ నెలా సమీపానికి చేరుకున్నాము. ఇప్పటివరకు 8వ పే కమిషన్ సంబంధించి చైర్మన్ అలాగే ఇతర సభ్యుల వివరాలను కేంద్రం ఇప్పటివరకు వెల్లడించలేదు. అంటే ఇంకా కమిషన్ ఏర్పాటు అనేది జరగలేదు.  

 ఈ నేపథ్యంలోనే 8పే కమిషన్ సిఫారసులు రావడానికి కనీసం ఏడాది సమయం పట్టి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే 2026 నాటికి ఎనిమిదో కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా కనిపించడం లేదు. దీంతో అటు ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర అసహనం పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ లోగా డిఏ బకాయిలను చెల్లించడం ద్వారా ఉద్యోగులను శాంతపరిచేందుకు  ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.  

 మరోవైపు 8 పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు డిమాండ్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల సంఘాలకు చెందిన వారు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ విజ్ఞప్తిని తెలియజేశారు. ముఖ్యంగా 7వ పే కమిషన్ సిఫారసుల్లో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో గతంలో కన్నా ఎక్కువగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు.

అయితే దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా కసరత్తులోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే ఎనిమిదో పే కమిషన్ చైర్మన్ ఇలాగే ఇతర సభ్యుల నియామకం విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం .ముఖ్యంగా దసరాలోపు దీనిపై ఓ క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది .

8th Pay Commission Modi government Central Government Employees Salary Hike News Pensioners Update Government Schemes India Pay Commission 2025 Employees Benefits India News Economic Policy Business News telugu news

